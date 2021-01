A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou esta sexta-feira que ligou ao presidente executivo da Pfizer para saber o que se passa com as vacinas, depois de a farmacêutica ter avisado que haveria atrasos, tendo recebido a garantia de que as doses previstas para o primeiro trimestre vão ser mesmo entregues nos primeiros três meses do ano.

“Liguei imediatamente ao CEO da Pfizer e ele explicou que há um atraso na produção nas próximas semanas, mas ele voltou assegurar-me que todas as doses garantidas para primeiro trimestre vão ser entregues no primeiro trimestre”, afirmou Ursula von der Leyen durante a conferência de imprensa conjunta com António Costa, que decorreu no CCB, no âmbito da visita oficial da presidente da Comissão Europeia e do colégio de comissários a Lisboa.

O presidente executivo da Pfizer garantiu ainda a Ursula von der Leyen que “está pessoalmente empenhado para reduzir o atraso e garantir que vão recuperar o mais rápido possível”, segundo a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen adianta que, com as duas vacinas que estão disponíveis no mercado, a UE tem “acesso a suficientes doses para vacinar 80% da população europeia” e que, com a terceira vacina que vem a caminho, da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, ficará com mil milhões de doses disponíveis.

O primeiro-ministro, por seu lado, recomendou aos parceiros europeus que constituam reservas de vacinas, para que seja garantida a segunda dose aos que já receberam a primeira.

“Têm de prever a possibilidade de haver incidentes nas cadeias de fornecimento”, afirmou António Costa. “Foi, por isso, que Portugal tomou a decisão de administrar apenas metade das doses, para constituir uma reserva para as segundas doses”.

A presidente da Comissão Europeia e oito comissários estiveram, na manhã desta sexta-feira, reunidos com o Governo. Da agenda faz parte ainda um encontro com o presidente da República e um jantar de trabalho com o primeiro-ministro.

Antes, reúne-se esta tarde por videoconferência com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a que se segue, também por videoconferência, um encontro alargado aos restantes comissários, líderes de grupos parlamentares e presidentes de comissões parlamentares.