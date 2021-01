O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, considerou em declarações à RTP esta sexta-feira “absurda” e “sem lógica” a decisão do Reino Unido suspender os voos com Portugal, medida “súbita e inesperada” cujos fundamentos disse desconhecer.

Na nossa opinião não tem lógica. Em primeiro lugar é uma medida súbita e inesperada e isso é um primeiro elemento de surpresa negativa. Em segundo lugar, é uma medida que atinge fortemente pessoas que não foram devidamente avisadas para ela. Foi anunciada às 17:00 de um dia para entrar em vigor às 04:00 do dia seguinte”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.

O ministro reiterou que a decisão “é absurda” porque “o único argumento” que tem “ouvido das autoridades britânicas é que suspendem os voos a partir de Portugal por causa das ligações aéreas entre Portugal e Brasil”. “Ora, os passageiros brasileiros ou de outras nacionalidades só podem embarcar com teste negativo e só podem realizar viagens essenciais”, lembrou, adiantando ter já pedido ao homólogo britânico uma conversa “para entender os fundamentos” da decisão.

O ministro defendeu que estas “decisões súbitas, repentinas e inesperadas” e “ilógicas” de suspender voos a partir de Portugal devem ser “revertidas o mais depressa possível”.

Quanto a Angola, que também vai suspender os voos com origem em Portugal a partir de 25 de janeiro, Santos Silva adiantou que este caso e o do Reino Unido são “diferentes”. O ministro já falou com o seu homólogo angolano a quem apresentará “um documento com toda informação sobre a situação epidemiológica em Portugal”. O governante fez questão de distinguir os dois casos uma vez que, com Angola, “a medida é tomada e divulgada com antecedência suficiente para que as pessoas se possam organizar”.

