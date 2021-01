Take-away no The Albatroz Hotel

R. Frederico Arouca 100, Cascais. Encomendas diárias, tel.: 214 847 380 ou info@thealbatrozcollection.com

Para quem tem saudades de ir petiscar a um hotel: o The Albatroz Hotel, na simpática vila de Cascais, tem um menu cujas ofertas podem ser entregues em casa ou, então, vendidas em formato take-away. As propostas na ementa — desde pão caseiro, folhados e sopas a uma seleção de peixes e carnes, bem como sobremesas gourmet — são desenvolvidas pelo chef do hotel. O menu é bastante vasto, pelo que vale a pena perder algum tempo a estudá-lo. Ainda assim, saltam à vista o cabrito a baixa temperatura, mil folhas de batata com ervas e vegetais ou a trilogia de peixe do mercado, batata com alho francês, cogumelos e vegetais. Aconselham-se encomendas com um mínimo de 24 horas de antecedência.

Livros ao domicílio

Glovo. Todos os dias

Para quem ler é uma necessidade: na segunda-feira, dia 11 de janeiro, e na iminência de um novo confinamento, a Leya juntou-se à Glovo para levar livros a casa em quatro cidades portuguesas. O serviço abrange os livros mais procurados no mercado, isto é, títulos que nas últimas semanas têm estado nas listas dos mais vendidos em Portugal. As livrarias destas cidades (Buchholz, em Lisboa, a Latina, no Porto, e as lojas da marca em Viseu e em Aveiro) estão agora disponíveis à distância de um clique — em vez de uma refeição, por exemplo, é possível encomendar um ou mais livros a tempo de serem consumidos no fim de semana. Paralelamente, o Leya Express continua acessível.

“Sem Fronteiras” com Beatriz Gosta

Estreia sábado, 17 de janeiro, 12h30, RTP1

Para quem já fazia uma viagem: não podendo sair de casa, o programa “Sem Fronteiras”, que estreia já este sábado na RTP1, é um convite para matar saudades das viagens. Ao longo de 12 programas vai ser possível conhecer diferentes lugares do norte de Portugal e da Galiza que partilham o mesmo nome. A viagem é contada na primeira pessoa pela dupla de anfitriões Beatriz Gosta, portuguesa, e Javier Varela, galego. Os dois vão assumir os papéis de guias, sendo que Gosta vai aventurar-se pela Galiza e Varela pelo norte do nosso país. Tradições, cultura, gastronomia, festivais e gentes são as palavras-chave de uma proposta que promete animar as manhãs de sábado.

Pizzas e risottos 2×1

Uber Eats. Até domingo, 17 de janeiro

Para os amantes da cozinha italiana: a pensar no dia mundial do pizzaiolo, assinalado a 17 de janeiro, a Mercantina Alvalade, Chiado e Bistro 37 oferecem durante a semana duas pizzas pelo preço de uma. A promoção tem em conta quatro pizzas preparadas em forno de lenha: Mercantina, Cotto e Funghi, Margherita e Vegetariana, as quais podem ser encomendadas através da aplicação Uber Eats. Mas a celebração não se faz apenas com a base de massa guarnecida com molho de tomate, queijo e afins, contemplando ainda alguns dos bestsellers da marca, como o risotto de cogumelos e a lasanha.

App Dona Rosa

Todos os dia com recolhas e entregas diárias até às 00h, em Lisboa, Oeiras, Odivelas, Amadora e Cascais. Encomenda mínima de 20 euros www.appdonarosa.com

Para quem não quer passar o fim de semana nas lides domésticas: a app Dona Rosa promete facilitar a vida a muitos portugueses — sobretudo numa altura em que se avizinham mais dias passados em casa — ao tratar da roupa, desde a lavagem à engomadoria. Sem ser preciso sair de casa, os responsáveis pela aplicação garantem que a roupa é lavada e entregue de acordo com a disponibilidade e agenda dos utilizadores: basta colocar a roupa suja no saco da Dona Rosa para a receber lavada e dobrada, sendo que a limpeza a seco também é uma possibilidade para as peças que requerem um cuidado especial, tudo entregue ao domicílio. Num futuro próximo, o serviço será alargado a roupas de casa, como tapetes ou cortinados. Mais informações aqui.

Feijoada à Brasileira do LAT.A

Armazém CP, Doca de Santo Amaro 1350.353, Lisboa. Take-away: encomendas de segunda a sexta-feira, tel: 916 052 568. 35 euros para duas pessoas

Para quem gosta de fazer viagens gastronómicas a partir de casa: entre segunda e sexta-feira vai ser possível encomendar a feijoada à brasileira do restaurante LAT.A, disponível para take-away ao fim de semana. Feito o pedido num dos dias da semana, basta passar pelo espaço ao sábado ou ao domingo e rumar a casa. O prato — 35 euros para duas pessoas — é composto por vários tipos de carne, mas também por arroz, farofa, couve, laranja e feijão preto. Esta não é, porém, a única opção passível de ser levada para casa, pelo que o melhor mesmo é ficar atento à ementa do restaurante.

Empanadas do Maxi

Rua d’O Século 226, Lisboa. Segunda a Sexta, das 11h às 15h e das 18h às 21h; sábados e domingos, das 11h às 13h. Encomendas através do número 937 716 025

Para quem gosta de comida caseira com um twist argentino: as saudades que tinha da Argentina e das empanadas da avó fizeram com que Maxi metesse as mãos na massa e, a partir de segredos de família e receitas caseiras, criasse as suas próprias empanadas. Aos recheios típicos argentinos, como carne de vaca e frango, juntam-se alguns sabores e especiarias tipicamente portuguesas. Ao todo, há nove sabores disponíveis para take-away — Queijo e Cebola, Vitela Spicy, Espinafres e Mozarella ou Vegetariana, entre outras propostas. Existe ainda a opção de encomendar empanadas congeladas para as cozinhar no conforto de casa.

Programa online de cuidados de pele

Zoom. De segunda a sexta, entre as 10h e as 19h. Marcações através de info@angels-institute.com ou 910 870 004. 50 euros (valor dedutível em produtos)

Para não descurar a rotina de beleza: numa altura marcada por um novo confinamento, e pela aprovação do nono estado de emergência, o Angel’s Institute, espaço no centro de Lisboa apostado em procedimentos de saúde e beleza, criou o “Skin Advice Online Program”, composto por um total de três sessões orientadas por uma beauty coach. A ideia é ajudar a traçar uma rotina de beleza e de cuidados, bem como aprender num formato “passo a passo” o que é necessário dar à sua pele. As três sessões, garante o instituto, estão adaptadas aos diferentes tipos de pele e ocupam, ao todo, mais de duas horas (no dia anterior à marcação é enviado o link do Zoom para a consulta).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.