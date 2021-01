Em atualização

O Governo holandês demitiu-se em bloco depois de revelado um escândalo sobre os subsídios prestados às famílias que estaria a prejudicar sobretudo os migrantes. A dureza da vigilância anti-fraude acabou por ter um efeito discriminatório sobretudo entre os imigrantes turcos e marroquinos.

Em causa estão acusações de fraude, infundadas, contra 26 mil pais, maioritariamente imigrantes, que receberam um subsídio do Estado para o cuidado de filhos com menos de 12 anos. O resultado destas acusações sem fundamento foi que as famílias foram obrigadas a devolver o valor que tinham recebido, em alguns casos na ordem dos 100 mil euros.

Os factos remontam a 2014, mas só chegaram ao Parlamento holandês em 2019, que, depois de uma investigação, concluiu que “havia uma falta de imparcialidade institucionalizada e as autoridades interpretaram as regulamentações anti-fraude de maneira demasiado estrita”, refere o jornal El País.