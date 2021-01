Artigo atualizado ao longo do dia

O dia mais quente da campanha de Marisa Matias chegou quando Dalila Teixeira saiu de casa após ver o aparato de jornalistas e apareceu no local onde a candidata falava após uma visita ao Hospital Veterinário SOS Animal. Dalila está há mais de um ano em Portugal, veio do Brasil, ainda chegou a trabalhar na restauração, mas a pandemia veio estragar todos os planos. “Procuro por todos os lados, eu vim trabalhar e viver feliz o meu casamento, queria muito uma oportunidade em Portugal” Dalila mal conseguia falar, as lágrimas corriam-lhe pela cara e Marisa Matias só queria dar-lhe um abraço – que a pandemia não permite. A emoção tomou conta da eurodeputada que dizia vezes sem conta “lamento tanto, tanto” e que prometia “lutar para mudar isso”. Marisa Matias sabe que “está difícil para toda a gente, mas para algumas pessoas está insuportável”.

Foi Sandra Duarte Cardoso, responsável da SOS Animal, que se chegou à frente e sugeriu a Dalila que passasse no hospital veterinário, umas ruas ao lado, com mais calma para tentar ajudar.

A campanha de Marisa Matias tem-se centrado em causas como esta. A candidata insiste que distanciamento físico não é distanciamento social e recusa não sair à rua porque os problemas estão na rua. Mesmo com ações sem muita gente, a agenda tem ido ao encontro das bandeiras da bloquista e este exemplo veio trazer um lado humano que tem faltado nas campanhas.

Minutos antes, Marisa Matias iniciava o dia com a causa dos animais. Houve tempo para acariciar os cães, gatos e coelhos que estão a ser tratados no HVS SOS Animal, em Lisboa, e aqueles que estão para adoção. Marisa quer agarrar todos, devem sentir o cheiro da sua cadela Gaia e esperam um dono depois de terem sido abandonados ou maltratados. “Qualquer sociedade que se preze e que queria cuidar do ambiente e valorizar a democracia não pode fazê-lo passando ao lado de muitas atrocidades que têm acontecido”, alerta a candidata que trabalha há muitos anos nesta área.

A bloquista recusa a ideia de um projeto de sociedade que não proteja o bem-estar animal e foi a única candidata a responder à SOS Animal que, segundo Sandra Duarte Cardoso, enviou uma carta a todos os que estão nesta corrida a Belém.

À parte da iniciativa, Marisa Matias admitiu estar “muito feliz” com a onda de solidariedade do batom vermelho que se criou depois dos insultos de André Ventura, não só por si, mas a todas as mulheres que “ainda hoje têm de ouvir esses comentários”. Quanto ao comentário em si, só uma ideia: “Não diz nada sobre as mulheres, mas diz tudo sobre esse senhor.”

“Teimosia” do Governo pode levar a Orçamento Retificativo

Questionada sobre as novas medidas anunciadas pelo Governo, a candidata a Belém diz que voltam a ser “insuficientes” e antecipa a necessidade de um Orçamento Retificativo. “No primeiro mês do ano termos de adotar um conjunto de medidas que podia ter sido aceite pelo Governo na negociação do Orçamento que não o fez é uma prova de que o que estava inscrito no Orçamento não era suficiente e que vamos ter de abrir exceções, medidas adicionais para colocar medidas que já podiam estar se não fosse uma teimosia”, aponta, alertando que “é muito provável” a necessidade de um Orçamento Retificativo.

Sobre a possibilidade de não ter condições para avançar caso não se aproxime do resultado de há cinco anos, após ter dito que espera ter uma “expressão eleitoral que permita, no dia a seguir, continuar a poder trabalhar e dar seguimento a estas lutas”, Marisa garantiu que as lutas e combates não feitos com paixão e que “não perde a força em nenhuma circunstância”.

Contudo, deixa um apelo à população: “O reforço que peço às pessoas é o reforço que me permite continuar lutas, não estou a dizer que vou perder a força, capacidade e vontade, mas quanto mais expressão, mais força terei.”