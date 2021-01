Um estudo de uma organização que monitoriza a violência política divulgado esta quinta-feira mostra que há três vezes mais de probabilidades de a polícia norte-americana usar força contra manifestantes de esquerda do que contra os de direita.

“A polícia não se envolve mais por serem mais violentos [os manifestantes de esquerda]. Eles envolvem-se mais mesmo com manifestantes pacíficos”, disse o diretor de pesquisa e inovação da organização que levou a cabo o estudo, Roudabeh Kishi, ao The Guardian.

Desde abril, a polícia norte-americana utilizou gás de pimenta, balas de borracha e espancamentos em 511 protestos de apoiados por forças de esquerda, enquanto que esse número diminui para 33 nas manifestações organizadas por movimentos de direita, segundo o mesmo estudo.

Barack Obama, ex-Presidente dos EUA, já tinha utilizado, a 8 de janeiro, dados de uma versão anterior do estudo para comparar a resposta às manifestações que aconteceram desde maio em memória de George Floyd (organizado pelo movimento Black Lives Matter) e a resposta que foi dada à invasão dos apoiantes pró-Trump ao Capitólio.

For those who are wondering why so much attention has been focused on the response of the Capitol Police to the Trump-inspired riots, here’s a data-driven article that provides some useful frame of reference. https://t.co/MAdlWGRd23

— Barack Obama (@BarackObama) January 8, 2021