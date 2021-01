O jornalista Júlio Magalhães vai sair da direção do Porto Canal e abandonar a estação, revela um comunicado da administração da empresa Avenida dos Aliados SA. Júlio Magalhães tinha deixado a direção de informação da TVI em 2011 para se tornar diretor-geral do Porto Canal em 2012.

De acordo com o comunicado, Tiago Girão permanece como diretor de informação, mas Manuel Tavares e passa a administrador executivo e Francisco De La Fuente fica diretor de programas de entretenimento. Ambos eram membros do Conselho de Administração da Avenida dos Aliados SA, mas passam assim a exercer funções executivas no Porto Canal, revela o documento.

De acordo com a empresa, “estas alterações obedecem a um reposicionamento do Canal a partir da singularidade de que desfruta por ser a única estação televisiva de âmbito nacional a emitir a partir do Porto”. No comunicado, o conselho de administração agradece a Júlio Magalhães “o modo como desempenhou o cargo de diretor-geral, permitindo que o Porto Canal possa abrir uma nova etapa na sua história de 14 anos”.