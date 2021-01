Seis dias depois do arranque oficial de campanha, uma iniciativa do candidato-Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa avisou à última hora que ia a uma farmácia social no Campo Santana, em Lisboa, mas mesmo avisando, chegou muito antes da hora marcada, fez a visita e depois falou aos jornalistas. No fim de tudo feito seguiu rua acima e entrou sem dizer nada a ninguém na Faculdade de Medicina. Estava vazia e era isso mesmo que Marcelo queria mostrar, que as universidades estão em exames por isso não apresentam risco. Diz que anda discreto mas que tem falado aos portugueses. E que não responde aos ataques dos outros candidatos, mas acaba a criticar-lhes a estratégia.

Confrontado com as acusações que lhe chegam nas outras candidaturas e os insultos de André Ventura, o candidato de Belém experimenta aquele golpe de asa de sair por cima. “Primeiro sou Presidente e depois sou candidato”. E no dia seguinte às eleições continua a ser Presidente e convém continuar a falar com todos: “Sou Presidente até 9 de março”. Até cita um antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, que escreveu um artigo de opinião sobre poderes Presidenciais para fazer ver que está a colocar a questão desta campanha a outro nível. “Esse debate é o grande debate para o futuro. Como vamos enfrentar a crise a pandemia e a sociedade e o papel do Presidente. O que anima e, de alguma maneira, é notícia numa campanha são coisas diferentes disto, mas o que os portugueses querem saber é isto: o que é que aquela pessoa vai fazer e em que condições nos próximos cinco anos”.

Nada do que acredita ter sido feito pelos seus adversários, como se entende nas entrelinhas. E depois vai mesmo ao osso, criticando quem recusava criticar, ao dizer que “o fundamental é olhar pata o futuro e não tanto estar a dizer o que cada um pensa sobre o que outro usa. Se tem barba ou não tem barba, se usa batom se não usa batom, se se penteia de uma maneira ou de outra, se é bom ou mau, se gosto ou não gosto.” Só ontem, André Ventura falou no batom de Marisa Matias, a candidata do BE lançou uma hashtag aproveitando o assunto e o candidato do IL foi cortar o cabelo. Pelo menos estes três foram apanhados por este não-comenta-que-afinal-comenta de Marcelo.

A mesma estratégia quando a pergunta foi sobre o caso dos jornalistas vigiados a mando do Ministério Público. “Não comento processos criminais em curso”. A frase mais batida entre políticos quando são estes os casos, mas que em Marcelo tem curta duração porque na mesma resposta atira entretanto que o caso já “é antigo, tem dois anos ou dois anos e meio”, ou seja, o seu início é anterior a esta Procuradora-geral que foi nomeada no seu mandato, Lucília Gago, para suceder a Joana Marques Vidal que a sua área política queria que se mantivesse. “Não podemos deixar que o tempo se esqueça”, afirma.

Já sobre a atual liderança, os elogios e a confiança: “Acho importante essa iniciativa da Procuradoria Geral da República de apurar o que se passou, como acho importante o Parlamento querer apurar. Como é importante que, apurado e feito esse inquérito e averiguação pela PGR, seja feito o que tenha de ser feito”.

Mais uma posição sobre o que não comenta e ainda outra quando diz a quem o ataca pior não estar na rua e já considerar que as favas estão contadas: “Ninguém é vencedor antecipado. Não há coroações”. “Todos os candidatos valorizam a campanha, todos foram a debates, todos deram entrevistas e todos vão correr, à sua maneira, o país”, atira numa altura em que Ana Gomes o vai acusando de não respeitar os portugueses ao não se mostrar como candidato. Tanto a candidata socialista como o apoiante Manuel Alegre, no dia anterior, têm dito que se tem de recusar a ideia de que esta campanha é uma mera “coroação” de Marcelo.

Admite que tem andado “discreto” porque foi aconselhado pelas autoridades de saúde a fazer uma “auto-vigilância passiva” e manter-se afastado de ajuntamentos. “Tenho mantido o cuidado de ter atividade que não suscitem problemas sanitários”. Foi a um alfarrabista que ia fechar há dois dias, foi ao Museu Nacional da Arte Antiga na quinta-feira, ainda antes do confinamento. “Dois dias dedicados discretamente à cultura”, diz agora que veio “a uma realidade que não fecha”. Um centro social que apoia 200 famílias da freguesia de Santo António, “praticamente 17% da população da freguesia”, dizia com o presidente da autarquia, o social-democrata Vasco Morgado mesmo ao lado.

A pandemia limita-lhe os dias, queixa-se Marcelo que promete ir onde houver pessoas — mas não muitas — quando preferia fazer uma campanha como a de há cinco anos. Diz esperar que o confinamento geral não vá além de um mês e que se consiga travar “no primeiro trimestre” o pico de casos: “Não deixar escorregar para o segundo trimestre porque ai já seria meio ano”. Espera também que a vacina comece a produzir efeitos e discorda que seja prioritário receber, como Presidente da República. “Não vou passar à frente de não sei quantos portugueses por ser Presidente da República”. Numa entrevista à TVI, o primeiro-ministro admitiu que essa questão (de vacinar titulares de altos cargos políticos) seja colocada em cima da mesma quando se chegar à fase de vacinar os que prestam serviços essenciais, mas Marcelo parece não estar de acordo em entrar para esse grupo. Ou, pelo menos, a falar disso. “Não é o Presidente que se põe em bicos de pés a dizer ‘olhe eu sou muito importante”. Mais uma vez não quis dizer, mas disse.