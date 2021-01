O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte da atriz Natália de Sousa e destacou a sua atuação em programas de humor, considerando que “conquistou um lugar no imaginário da comédia portuguesa”.

A atriz Natália de Sousa morreu na quarta-feira, aos 73 anos.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a sua morte, referindo que “Natália de Sousa ganhou reconhecimento público em diversos meios artísticos, quase sempre no domínio da comédia”.

Cofundadora do Teatro Ádóque, esteve entre os autores e atores de teatro de revista que, logo a seguir à Revolução, mantiveram viva essa tradição crítica e trocista, em espetáculos muito populares que, nos palcos do Parque Mayer, comentavam em direto as vicissitudes políticas do novo regime”, lê-se na nota.