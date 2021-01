Portugal regista um novo máximo de óbitos. Internamentos também voltam a subir

Lisboa e Vale do Tejo com mais mortes e mais casos

Lisboa e Vale do Tejo continua a viver a situação epidemiológica mais preocupante neste momento: tem 4.280 dos novos casos, ou seja, 40% do total. Seguem-se o Norte com 3.295, o Centro com 2.041, o Alentejo com 577, o Algarve com 328, a Madeira com 93 e os Açores com 49.

A região capital também concentra a maior parte dos óbitos por Covid-19: 65 das vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas estavam nesta região do país. O Norte e o Centro têm um número muito próximo de mortes: o primeiro registou 35 vítimas mortais por Covid-19, o segundo apenas menos um. Há mais 15 mortes a lamentar no Alentejo e 10 no Algarve. Nas regiões insulares não foi reportada nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Uma das vítimas mortais da Covid-19 registadas na última quinta-feira tinha entre 40 e 49 anos, indica o boletim, mas os mais atingidos continuam a ser os idosos com 80 anos ou mais: houve 109 mortes nesta faixa etária. Há ainda três mortes na casa dos 50 anos, 15 com entre 60 e 69 anos e 33 na faixa etária dos 70 aos 79 anos. Oitenta e quatro das vítimas eram do sexo feminino, 75 eram do sexo masculino.

A maior parte dos novos casos de infeção pelo novo coronavírus concentra-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos, com 1.786 dos novos infetados. Outros quatro grupos etárias têm um número de novos casos superior a mil: 50-59 anos (1.609 casos), 20-29 anos (1.486 casos), 30-39 anos (1.470 casos) e 10-19 anos (1.079 casos)

Há mais 695 bebés e crianças com até 9 anos infetados (o grupo etário menos atingido), 725 com 70 a 79 anos, 832 com 80 anos ou mais e 981 com 60-69 anos. A maior parte dos infetados é do sexo feminino (5.753 casos).