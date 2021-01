João Ferreira deixou o Minho — pelo menos para já — para trás e começou esta sexta-feira a rumar a sul. Antes de chegar a terras comunistas uma paragem em Coimbra para ouvir trabalhadores dos CTT e profissionais da saúde. O candidato, apoiado pelo PCP e PEV, já tinha dito que a partir do momento em que o confinamento geral começasse a campanha seria ao lado de quem não pode fechar-se em casa e está a cumprir.

Começou o dia numa das avenidas principais de Coimbra, com um grupo de trabalhadores dos CTT a lamentar as condições de trabalho “muito piores” agora do que no tempo da gestão estatal. “Os ordenados são piores, as horas de trabalho muito mais”, lamentava um deles enquanto António Pereira, também funcionário da empresa, deixava ainda um alerta: “As pessoas pagam taxas como as do correio azul e não estamos a cumprir o que é suposto, estão a pagar por algo que não é feito”.

Segundo os funcionários há atrasos na distribuição postal de “semanas”, que podem chegar “a um mês” depois do aumento de trabalho que se criou com a pandemia da Covid-19 e o primeiro confinamento. Impedidas de sair de casa, a generalidade das pessoas passou a fazer mais compras online e a recorrer mais ao serviço postal do país. Serviço esse, como lembrou João Ferreira, que conta mais de 500 anos de existência e que estão a ser destruídos com a gestão privada. “Os CTT chumbam nos critérios definidos pela ANACOM é incompreensível que se renove a concessão quando a empresa não cumpre”, afirmou João Ferreira frisando que “é essencial” que o Estado recupere o “controlo público democrático dos correios”.

E em clima de “catástrofe” — na expressão utilizada pela administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra — João Ferreira ouviu Francelina Cruz, auxiliar de ação médica, perguntar “quem cuida dos profissionais de saúde”. Depois de meses a fio a “cuidar dos portugueses”, os profissionais alertam também para o facto de não terem tempo para “cuidar da família” também ela doente e com necessidade de atenção.

O pedido de reforço de profissionais não cessa, dos auxiliares de ação médica aos enfermeiros. Paulo Anacleto, enfermeiro no hospital Sobral Cid, diz que a pandemia só veio colocar em evidência o erro que foi a fusão dos hospitais de Coimbra. “No hospital dos Covões, há doentes a esperar 7, 8 e 9 horas na ambulância para dar entrada na urgência. É uma situação calamitosa, a própria administração fala em catástrofe”, alertou o profissional.

Da parte de João Ferreira a garantia de que, na condição de Presidente da República, tudo fará para garantir “a compatibilização da vida profissional e pessoal e do direito à saúde através do Serviço Nacional de Saúde”, conforme está inscrito na Constituição.

A crítica a André Ventura sem dizer o nome dele

Sem mencionar ninguém, João Ferreira falou ainda esta manhã daqueles que “tentam instrumentalizar a revolta que os portugueses sentem”. Uma instrumentalização que, diz, não é feita para resolver os problemas que estão na origem dessa revolta, mas sim para continuar com “políticas iguais às que criaram os problemas”.

“É necessário recuperar essas pessoas revoltadas e é com esperança que combatemos a desesperança. É necessária uma mudança de políticas, temos de resgatar para o controlo público democrático as empresas estratégicas para o país, das quais dependem setores estratégicos para o país”, afirmou João Ferreira para mostrar que não é insensível ao facto de eleitores descontentes estarem a migrar para opções políticas opostas às suas.