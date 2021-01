Os restaurantes da ilha Terceira, nos Açores, vão oferecer cinco euros de desconto em cada refeição de 15 euros, numa campanha financiada pelos dois municípios da ilha para incentivar o consumo dos locais.

Na prática, os clientes dos estabelecimentos aderentes apresentam um vale-refeição no valor de 15 euros, que é adquirido por 10 euros, resultando num desconto imediato de 5 euros”, adiantou, hoje, em comunicado de imprensa, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), que organiza a iniciativa.

A campanha “Toma lá 5”, que conta com a parceria dos municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, decorre até 14 de março. Segundo a associação empresarial, a iniciativa “visa apoiar o setor da restauração da ilha Terceira, através de um incentivo financeiro aos habitantes locais, para utilização nos restaurantes aderentes”.

Os vales podem ser usados em refeições da carta, ‘take away’, entregas em casa ou ementas especiais, de segunda a sexta-feira, aos jantares e, aos fins de semana e feriados, aos almoços e jantares”, avançou a CCAH.

Cada cliente pode “adquirir seis vales-refeição por semana”, que “podem ser usados individualmente ou cumulativamente, em refeições no valor igual ou superior a 15 euros, nos restaurantes aderentes”. A diferença de cinco euros “é suportada pelos municípios locais, num apoio direto à restauração em montantes superiores a 20 mil euros”.

Nos Açores, apenas a ilha de São Miguel tem atualmente medidas mais restritivas devido à pandemia de Covid-19, que incluem uma limitação de quatro pessoas por mesa, em cafés e restaurantes (salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar), e o encerramento de cafés e restaurantes às 15h00, mantendo-se, a partir dessa hora, apenas a atividade para serviço ao domicílio ou ‘take-away’. Nas restantes ilhas, os restaurantes e cafés continuam a funcionar no seu horário normal, mas têm de cumprir uma limitação a um máximo de oito pessoas por mesa, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Os Açores têm atualmente 846 casos positivos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, dos quais 806 em São Miguel, 32 na Terceira, três no Faial e cinco nas Flores. Desde o início do surto, foram detetados na região 2.908 casos de infeção, tendo ocorrido 23 óbitos e 1.942 recuperações.