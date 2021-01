Depois de o advogado Ricardo Sá Fernandes ter testado positivo ao novo coronavírus, todas as pessoas que estiveram na sessão de dia 5 de janeiro do julgamento do caso Tancos vão ser testadas e ficar em isolamento profilático até saberem o resultado do rastreio. Assim, o julgamento fica para já suspenso até dia 26 de janeiro, de acordo com o despacho do Tribunal de Santarém a que o Observador teve acesso.

A sessão de dia 13 de janeiro já tinha sido cancelada, depois de o advogado Ricardo Sá Fernandes ter informado o tribunal que testou positivo para a Covid-19. Sá Fernandes representa um dos 23 arguidos no processo, o major Brazão — um dos três elementos da Polícia Judiciária Militar que ainda não prestaram depoimento no Tribunal de Santarém. Ricardo Sá Fernandes é auxiliado na defesa por colegas de escritório que estão também em isolamento.

A Delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria informou o tribunal esta quinta-feira que a opção foi a de testar as pessoas que estiveram na sessão de dia 5 de janeiro, uma vez que a essa data já tinha tido um contacto de risco. Até realizarem o teste e terem o resultado, terão de “estar em isolamento/confinamento obrigatório”, lê-se no despacho a que o Observador teve acesso.

Esta decisão pode comprometer a realização de outros julgamentos ou atividades processuais de outros casos. Isto porque alguns advogados que representam arguidos no caso Tancos, também estão envolvidos noutros processos. É o caso de Ricardo Serrano Vieira que representa o major da PJ Militar Pinto da Costa e que também é advogado do inspetor do SEF Duarte Laja, um dos três acusados pelo homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, cujo julgamento está agendado para o próximo dia 20 de janeiro.

No caso de Tancos julgam-se crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas e terrorismo, denegação de justiça, prevaricação e abuso de poder. Estão a ser julgados os suspeitos do furto aos paióis nacionais de Tancos, mas a seu lado no banco dos réus estão também os elementos da Polícia Judiciária Militar e da GNR — que também colaborou — responsáveis por uma investigação que correu paralela à da PJ civil. Entre os arguidos está ainda o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes.