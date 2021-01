(Artigo em atualização ao longo do dia)

André Ventura já fez de tudo nesta campanha: levantou suspeições sobre o processo eleitoral — dizendo que quer os votos “bem contados” e acrescentando “não brinquem com a democracia” — e lançou lama sobre quase toda a gente. Jerónimo de Sousa parece, diz Ventura, um “avô bêbado”. A Ana Gomes, a quem chamara no passado “candidata cigana”, falta pouco para ser “contrabandista”. João Ferreira parece um “operário beto”. Marcelo Rebelo de Sousa parecia “um fantasma” no debate da RTP. E Marisa Matias tem “os lábios muito vermelhos”.

Sem o nomear diretamente, o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, desfere o primeiro ataque a Ventura das ações de campanha pré-debate. Em nota publicada nas suas contas oficiais nas redes sociais, o político critica o “tom e estilo de campanha de baixo nível a que temos assistido e que já tinha sido tentado em alguns debates entre candidatos”:

A maioria dos portugueses não quer uma campanha agressiva, carregada de acusações, carregada de acusações, insinuações e insultos. A história já demonstrou que o extremar de posições e o discurso político baseado em ataques pessoais sem conteúdo nunca traz bons resultados”, escreve ainda Mayan.

Traçando uma linha distintiva entre o debate político e ideológico e as ofensas e insultos, Tiago Mayan Gonçalves nota que os candidatos à Presidência da República devem “apresentar” as suas propostas para o país “de forma cordata e serena”. O discurso ofensivo, diz ainda, “é prejudicial para essa desejável troca de ideias e para que os portugueses entendam verdadeiramente o que nos diferencia”.

O candidato volta a vincar que é “liberal” e que não se revê “em muitas posições” dos seus adversários, mas é no plano das ideias para o país — e não no plano pessoal e insultuoso — que o debate deve acontecer: “Entendo que o pluralismo de opiniões é absolutamente essencial numa democracia”.

A última frase publicada por Tiago Mayan Gonçalves é uma declaração de compromisso com a luta política contra frentes autoritárias e de defesa de valores como o respeito pelo adversário no debate político. Mas não só. Escreveu o candidato da Iniciativa Liberal: “Tudo farei para que o populismo e o extremismo sucumbam à moderação e à boa-educação e para que o ódio e o ressentimento sejam derrotados pela construção de soluções positivas para a vida dos portugueses”.