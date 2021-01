“Esperem só um momento, vou só tirar a máscara. E, já agora, vou pôr um batom vermelho, que isto nos dias que correm… Não acham? Até já o sei meter sem [espelho]… são 50 anos a meter batom”, disse perante o grupo da direção da associação académica que elogiou o adereço. “Acho que não lhe podia ficar melhor”, disse.

A ideia de Ana Gomes é clara, disse-o ontem no Twitter através da republicação de um artigo de Rui Tavares: a convergência da esquerda democrática é a única forma de travar “um ataque geral concertado à democracia”. O apelo parecia ser à desistência da candidatura de Marisa Matias, por ser a única forma de uma candidatura de esquerda fica acima de Ventura, mas quanto a isso Ana Gomes é evasiva. Não admite que sozinha não conseguirá o segundo lugar nem pede à amiga bloquista para desistir, mas deixa o aviso: “Temos de ter memória”.

“A esquerda pode fazer a diferença, e quando a esquerda se desuniu abriu caminho as forças prejudiciais ao reforço da democracia”, disse. “Não podemos ser ingénuos”, insistiu. O apelo está lá, mas Ana Gomes não o diz com todas as letras. Até porque não poderia admitir que sem o apoio do resto da esquerda não conseguirá. Daí que diga antes que confia nos portugueses no dia da eleição. Só eles saberão dizer “não passarão” às forças anti-democráticas. E a Marcelo — “que faz o jogo dessas forças, normalizando-as”. Com ou sem Marisa, Ana Gomes diz “não passarão”.

Resta saber se a campanha do batom vermelho, ao funcionar como impulso à candidatura de Marisa, não servirá como impulso à dispersão de votos entre as duas candidatas desta área política. João Ferreira, do PCP, já fez saber que não irá alinhar nessa onda porque os “insultos” de Ventura são “insultos” à Constituição e não a Marisa ou a Ana. Mas Ana Gomes, solidária com as mulheres, está apostada em continuar a dar gás à onda do “batom vermelho”. E desafia Marcelo Rebelo de Sousa a pronunciar-se contra esses “ataques machistas e indignos”, colando-o mais uma vez à direita onde, se caminhar um bocadinho, irá encontrar Ventura.

Um apoio e um semi-apoio de autarcas do PS

Ana Gomes diz que não lhe pediu nada, mas o presidente da câmara da Figueira da Foz, o socialista Carlos Monteiro, quis encontrar-se com a candidata no hotel Oásis Plaza para manifestar a sua simpatia. Mas fê-lo com os olhos no documento saído da reunião da Comissão Nacional do PS, onde a direção socialista decide não apoiar nenhuma das candidaturas mas onde deixa elogios ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e às restantes candidaturas do espectro democrático, em especial da “ilustre” militante socialista Ana Gomes.

Foi mais ou menos assim: “Não vou dizer qual é o meu sentido de voto, porque estou aqui como autarca e não seria elegante para com os concidadãos, mas há candidatos em que eu não votaria e a embaixadora é uma das candidatas em que eu poderia votar. Ou poderei“, disse. Ana Gomes sorria e insistia que não estava ali para lhe pedir o seu apoio. E o socialista também não estava exatamente a dar-lhe o seu apoio. “Há outros candidatos onde poderia, ou poderei, votar”. Mas Ana Gomes está “dentro do leque em que teria, ou terei, gosto em votar”, disse.