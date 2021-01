Artigo em atualização ao longo do dia

Depois de um dia de resposta direta do candidato aos ataques de André Ventura, este sábado foi um dos intervenientes sessão de campanha de João Ferreira sobre “empregos, direito e produção” a fazer questão de mostrar que se está atento ao que tem acontecido noutras candidaturas. “Esta candidatura serve também para combater novos fascistas, alimentados por velhos fachos que ficaram escondidos debaixo das pedras durante décadas”, afirmou Maria das Dores Meira, a presidente da autarquia setubalense que haveria ainda de puxar dos galões da luta comunista contra a ditadura.

Meira alertou ainda para o “ressurgimento” de fachos que, aparecem “agora com discursos xenófobos dividindo portugueses em categorias e etnias propondo confinamentos seletivos” e, afirmou, a história “já ensinou como acabam”.

Soubemos combater os velhos fachos, saberemos derrotar os novos fascistas. Para isso serve também esta candidatura de João Ferreira, para reafirmar um profundo empenhamento na construção de uma vida melhor para todos. Para defender o espírito da constituição, uma democracia real e efetiva onde todos têm direito ao trabalho, à saúde e à cultura”, disse.

Perante um auditório limitado a 15% da capacidade total, falou também a mandatária nacional da campanha de João Ferreira, Heloísa Apolónia. Depois de ter marcado presença num evento de ecologistas, que expressaram o apoio à candidatura do comunista, Heloísa foi até Setúbal dizer que Ferreira “dignificou a campanha eleitoral”. “Uma campanha serve para promovermos esclarecimento, clarificação das nossas ideias. Promover o debate, dizer o que sentimos, transmitir as nossas propostas. É nesse espírito que João Ferreira tem promovido essa campanha”, notou Heloísa Apolónia a ex-deputada d’Os Verdes muito experimentada em campanhas eleitorais.

João Ferreira optou não continuar com o repto que Meira tinha deixado no ar minutos antes e focou a intervenção em várias áreas da Constituição que, diz, “é a força material para abrir um horizonte de esperança neste país”. Mas, para que se cumpra Portugal “ajuda a que lá esteja alguém que a defenda e a faça cumprir quando toma posse”. “O país que existe naquelas belas páginas, não é realidade vivida na vida de muitas famílias”, notou João Ferreira.

Com um domingo de agenda cheia, este sábado João Ferreira ainda irá receber o apoio de advogados, em Lisboa, e participar numa sessão online sobre as pessoas com deficiência.