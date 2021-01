Cinco golos, duas reviravoltas, um herói: Fábio estreia-se a marcar no dérbi mas Matheus Pereira dá vitória ao WBA frente ao Wolves

Adaptação dos reforços, ausências de jogadores chave, a grave lesão de Raúl Jiménez. São várias as razões para a temporada mais irregular do Wolverhampton na Premier League, que partia 19.ª jornada, a última da primeira volta, num 14.º lugar com uma distância confortável em relação à linha de descida mas já com um fosso de oito pontos em relação à sexta posição pela qual lutou na última época até à última jornada. Foi neste contexto que surgiu esta semana na imprensa inglesa uma notícia que dava conta da possibilidade de Nuno Espírito Santo deixar o clube, a ponto de Jorge Mendes, agente do treinador, estar à procura de novos destinos para o técnico.

De acordo com essas informações, a Premier League seria a prioridade do português, com o Arsenal a surgir como uma possibilidade numa hipótese que abrandou depois dos recentes resultados de Mikel Arteta que conseguiram disfarçar a crise que os gunners vivem na presente temporada. Seguia-se, como plano B, a Liga espanhola, por onde passou quando comandou o Valencia. Não sendo uma urgência, até por se sentir bem no Wolves, Nuno está à procura de outros voos. E como os mesmos não serão possíveis a breve prazo dentro dos objetivos traçados, o foco estava concentrado na melhoria do conjunto do Molineux, que não ganhara nos últimos cinco jogos entre dois empates e três derrotas e que tinha como último triunfo a vitória com o Chelsea a meio de dezembro.

Era neste contexto que chegava o dérbi com o WBA de Sam Allardyce, veterano técnico inglês que quando era mais novo torcia pelo Wolverhampton. Agora, até pela situação complicada na classificação na penúltima posição a seis pontos da permanência, não havia margem para saudosismos, sendo um dérbi fundamental para ambas as equipas e com seis portugueses em campo de início: Rui Patrício, Nelson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Fábio Silva (Podence está lesionado, Vitinha começou no banco). E seria o último a ter um dos principais papéis de protagonista, marcando pela primeira vez no Molineux naquele que foi também o seu primeiro golo de bola corrida na Premier League, depois do penálti marcado fora ao Burnley. No entanto, foi o WBA a sorrir no final e com outro nome conhecido em destaque: Matheus Pereira, luso-brasileiro formado no Sporting que se transferiu a título definitivo após uma grande época no Championship e que bisou de penálti.

⚽⚽ Matheus Pereira is the first player to score 2+ goals in a PL away game for West Brom since Nicolas Anelka against West Ham in December 2013 (a sequence spanning 93 games) pic.twitter.com/Y9Gp890d0d — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 16, 2021

Boly foi um das novidades no onze inicial, regressando ao eixo central após lesão e levando Saïss para a esquerda da defesa (a outra foi a troca de Gibbs-White por Adama Traoré), mas acabou por dar nas vistas pelas piores razões, cometendo logo a abrir uma grande penalidade que permitiu a Matheus Pereira inaugurar o marcador logo aos oito minutos premiando a entrada forte do WBA com linhas de pressão mais altas que foram condicionando por completo a construção do Wolves. Dendoncker e Adama Traoré ainda foram tentando de meia distância mas a melhor oportunidade seria mais uma vez para os visitantes, com Patrício a travar por instinto um toque ao segundo poste de Callum Robinson. No entanto, a maior pressão e o domínio completo na posse daria frutos ainda antes do intervalo, com o Wolverhampton a voltar a fazer a diferença de bola parada.

[Clique nas imagens para ver os golos do Wolverhampton-WBA em vídeo]