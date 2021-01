O Comando Operacional da Madeira indicou este sábado que está a proceder à remoção dos telhados em amianto em dois pavilhões do complexo militar, no Funchal, no âmbito de uma empreitada de requalificação do alojamento do pessoal.

“Os trabalhos estão a ser efetuados de acordo com as normas em vigor para a proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

O Comando Operacional da Madeira adianta que a empreitada compreende a remoção e substituição das coberturas de fibrocimento por coberturas metálicas, aumentado as condições de habitabilidade e o conforto térmico e acústico dos pavilhões, e melhorando a recolha das águas pluviais.

Os trabalhos estão a ser efetuados com a autorização da Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva do Governo Regional da Madeira, e estão integrados no plano estratégico 2020/2021 do Comando Operacional da Madeira, apresentado pelo atual comandante, João Dores Aresta.