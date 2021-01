Em atualização

Os hospitais de Lisboa estão atualmente sob pressão máxima. Tanto no Santa Maria (que integra Centro Hospitalar Lisboa Norte) como no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central — que reúne São José, Estefânia e Curry Cabral, entre outros — existem poucas camas nas Unidades de Cuidados Intensivos.

Os dados mais recentes, referentes às últimas 24 horas, dão conta de 201 internamentos no Santa Maria, 44 deles em Unidades de Cuidados Intensivos, avançou fonte hospitalar ao Observador.

Este hospital tem 160 camas para internamento, sendo que esta sexta-feira foi aberta uma nova enfermaria com 20 camas (na próxima semana estarão disponíveis mais 20 camas: a ideia é passar de 160 para 200 camas). Considerando as Unidades de Cuidados Intensivos, o Santa Maria conta com um total de 48 camas. Em caso de necessidade estão previstas mais 10 camas. Atualmente, sobram 4 nas UCI.

A mesma fonte esclarece ao Observador que a situação verificada na última sexta-feira, em que ambulâncias formaram longas filas de espera para aceder às urgências Covid-19, tem sido vivida nas últimas duas semanas e é reflexo dos picos de encaminhamento dos casos de Covid-19 para o Santa Maria.

Ainda face às urgências Covid-19, existe capacidade para tratar cerca de 30 doentes em simultâneo — a esta capacidade vai ser alocada, no imediato, uma estrutura para 10 doentes. A situação atual nas urgências está “tranquila”. Não foi, por enquanto, possível determinar quantos doentes foram recebidos nas urgências nas últimas 24 horas.

O Observador sabe que seis dezenas de doentes esperavam pela triagem às 20h de sexta-feira, sendo que 25 das 26 vagas afetas à urgência Covid-19 estavam ocupadas. Restava apenas uma vaga nos Cuidados Intensivos destinados à Covid-19 e eram muito poucas as vagas na enfermaria Covid-19.

Já no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) contam-se, até às 00h deste sábado, 16 de janeiro, 237 internamentos: 196 em enfermaria, incluindo 6 na unidade de pediatria, e 41 em Unidades de Cuidados Intensivos (0 em pediatria). Até às 00h de sábado, morreram quatro pessoas, avançou fonte hospitalar ao Observador.

A lotação do CHULC destinada à Covid-19 é de 252 camas, das quais 201 para adultos, 7 em pediatria e 44 em UCI. Feitas as contas, sobram 3 camas nas UCI e a unidade de pediatria está praticamente lotada, ainda que o número de camas Covid-19 na Estefânia seja “volátil”. O CHULC está perto da lotação máxima em termos de internamentos.