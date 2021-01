“Não somos antidemocráticos. Sou contra a ditadura”

Numa primeira intervenção, muito centrada nos desafios que os jovens enfrentam, Ventura falou do problema da emigração de cérebros e denunciou a falta de políticas de fixação de pessoas e famílias no interior. “A aposta na juventude nunca aconteceu. Mas é melhor discutir o racismo, é melhor discutir os ciganos, os lábios pintados. É mais fácil”, insistiu o candidato do Chega.

Ventura aproveitou, ainda, para tentar desmistificar aquilo que diz serem preconceitos em relação ao programa do Chega, em particular na questão da Justiça e na política sobre minorias. Quanto à defesa da pena perpétua para crimes graves, Ventura garantiu que não se trata de um laivo “antidemocrático” ou ditatorial. “Não somos antidemocráticos. Sou contra a ditadura, todas as ditaduras. Mas a Constituição não é a Bíblia. Não aceito que um violador e um homicida tenham em Portugal seis anos de prisão. Há crimes cuja única solução é prisão perpétua”, defendeu.

Sobre a questão das minorias, o líder e candidato do Chega tentou explicar a sua posição: o que defende não é uma política anti-minorias; mas que essas minorias cumpram as regras. “Não posso aceitar que determinados grupos entendam como padrão de comportamento que não têm de cumprir as regras a que outros estão obrigados”, disse.

Num dos momentos do debate, um dos organizadores ofereceu uma Constituição da República de bolso sugerindo que Ventura a devia estudar melhor antes de a querer “rasgar”.

Na resposta, Ventura defendeu que a Lei Fundamental não pode servir para impedir uma reflexão democrática sobre temas como a prisão perpétua, a redução do número de deputados ou a castração química. “Daqui a pouco o 25 de Abril não permite nada. É normal que a esquerda goste da Constituição; mas o país não é só a esquerda”, insurgiu-se.

A leitura estanque da Constituição, defendeu Ventura, tem um carácter antidemocrático e os que querem impedir essa discussão são, eles próprios, antidemocratas. O líder do Chega garante estarrno oposto. “Sou o maior democrata que este país já teve e terá”, atirou, merecendo um dos aplausos da tarde.

A terminar, o líder e candidato do Chega deixou ainda uma promessa: “Estamos fartos de ter minorias barulhentas a fazer mais do que as maiorias silenciosas. As pessoas estão fartas. Serei apenas o Presidente dos portugueses de bem”, rematou.

A caravana de André Ventura segue agora para Bragança, onde terminará a noite em mais um jantar-comício com apoiantes.