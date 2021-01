Finalmente, Marisa Matias foi conhecer o monte de Peroselo de onde José Soeiro levou uma pedra para uma Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa. Hoje sem máquinas a trabalhar e sem barulho porque é sábado, dia de folga. José Teixeira, um dos protagonistas desta luta por direitos na reforma antecipada em profissão de desgaste rápido, lembra-se bem desse momento. “É daqui aquela pedra.” Marisa já se tinha encontrado com os trabalhadores em Penafiel e Bruxelas e vem cá na campanha para mostrar que as leis precisam de sair do papel. A lei que devolve os direitos aos pedreiros sobre a reforma antecipada foi aprovada, mas na prática a maioria dos pedreiros continua na mesma situação. “Não se admite”, desabafa, “de vez em quando sai um e é como dar um rebuçado a uma criança”. Em 2020, dos 10 pedidos na freguesia apenas um viu luz verde.

António Sousa Nogueira é um dos pedreiros que tentou a sorte e o único que conseguiu. Foi penalizado pelos antigos descontos (e pela falta de informação sobre antigos empregadores) e vai receber 413 euros de reforma. Se não fosse penalizado o valor subia para “perto de 500 euros”, o que acabou por não acontecer. O pedreiro tem 40 anos de descontos na área e a Segurança Social justifica que muitos destes anos foram de “descontos baixos” e que a penalização por causa do fator de sustentabilidade não ficou de fora. Há possibilidade de um recalculo se a lei mudar e José Soeiro alerta que “vai ter sempre de meter papéis”.

As “exigências são muitas” e o processo “vai demorando” porque enquanto não vier “dinheiro está do lado do Estado”, diz José Teixeira. Marisa Matias vai mais longe e fala numa “interpretação maldosa da lei”, enquanto José Soeiro explica que está prevista a declaração sob compromisso de honra para que os descontos abranjam todos os trabalhos e depois “não aceitam”. “Se têm dúvidas venham cá”, atira um dos trabalhadores, ao que o deputado do Bloco acrescenta que se peçam testemunhas, pessoas que trabalharam juntas durante todos estes anos. O compromisso de honra é “uma figura da lei”, está previsto nesta lei.

Marisa Matias insiste que “a lei não pode estar apenas no papel, tem de ser cumprida” e no caso das profissões de resgate rápido mantém-se um “corte inaceitável” relativo ao fator de sustentabilidade e há “atrasos no processamento dos pedidos de reforma”. Pelo caminho, os pedreiros enfrentam ainda problemas por recorrerem ao compromisso de honra, pelo facto de muitas das empresas já não existirem, mas muitas vezes sem sucesso.

“As leis e conquistas têm de ser traduzidas nas vidas das pessoas.” Aqui há um ponto em comum com os cuidadores informais, diz Marisa Matias, após dois pedreiros darem exemplos de que familiares que ainda não conseguiram subsídios apesar de viverem num dos municípios em que há projetos-piloto, Penafiel. No Orçamento do Estado estão previstos 30 milhões de euros e, segundo o Público, até ao final de novembro não foram gastos nem 1%.

“Com tanta gente a precisar desse apoio e que tem direito a esse apoio, não foi por falta da verba orçamentada, foi por não cumprimento do que está na lei não ter chegado às pessoas”, alerta.

Além de assegurar que é “fundamental” por parte do Presidente da República “fazer valer os direitos de quem trabalha” e “exercer a sua influência” para que direitos sejam reconhecidos. Mas há criticas também ao Governo porque a lei, apesar de estar aprovada, tem “bloqueios” e para que isso não aconteça tem de haver “orientações claras”.

À saída da pedreira, e questionada sobre a possibilidade de união das esquerdas, depois de Ana Gomes ter insistido na ideia, Marisa Matias fugiu ao assunto. Na sexta-feira de manhã, já depois de Marisa Matias ter garantido que não desistia, e em resposta ao apelo de Rui Tavares, a socialista escreveu que não será por si que “a esquerda não converge antes das eleições”.

E se o voto no dia das eleições é que conta, a um dia dos votos antecipados, Marisa Matias tem visto nas ruas “uma vontade enorme das pessoas o seu direito de voto”, principalmente tendo em conta “a quantidade de pessoas que resolveu inscrever-se para votar no voto antecipado, que demonstraram ter essa vontade”.