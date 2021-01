Em 1817, o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge cunhou o termo “suspension of disbelief” (a suspensão do descrédito) para descrever o modo como, quando nos envolvemos profundamente numa narrativa, paramos de pensar que é só uma história. No fundo, é o que nos permite acreditar na fantasia e até descurar alguns detalhes mais rebuscados da ficção e da arte no geral. Ora para apreciar “Lupin” é preciso uma dose por vezes bem generosa de suspensão do descrédito – mas, chegando lá, recebemos em troca cinco episódios (para já, faltam outros tantos) de bom entretenimento.

Claro que “Lupin”, produção francesa original da Netflix e um êxito mundial, está muito longe de ser o único caso que obriga a uma certa elasticidade por parte do espectador para resultar. A série protagonizada por Omar Sy, de “Amigos Improváveis” (o filme, não o reality show da SIC com Nel Monteiro), faz muitas vezes lembrar “Ocean’s Eleven” ou até “Casa de Papel”, com uma grande diferença: aqui não há um ensemble de personagens pelo qual torcer, estamos na mão do carisma de uma única persona.

Trata-se de Assane Diop, um emigrante senegalês a viver em França desde criança. Criado pelo pai viúvo, Diop é um misterioso lobo solitário em busca de vingança por parte de uma família de magnatas. Porém, balança na perfeição este catalisador com o facto de ser carismático, altamente gostável e até amigável. Um criminoso a tentar fazer o bem, com a sua quase inabalável pose de cavalheiro. Essa é, aliás, uma palavra amiúde usada para o descrever, quer por amigos quer por rivais. E mais sobre o enredo não digo, porque uma das grandes mais valias de “Lupin” é exatamente ir descobrindo quem é aquela pessoa e qual é o seu objetivo concreto.

Apesar do sucesso ter sido quase instantâneo (estreou-se no dia 8 e foi quase automaticamente número 1 da plataforma em vários países, Portugal incluído), a verdade é que o trailer de “Lupin” não lhe faz um bom serviço. Aqui me admito uma capitalista em busca do vil metal: só comecei a ver porque aqui do Observador me pagaram para tal. O trailer fez-me pensar que se tratava de uma espécie de “Casa de Papel” aguada, mais uma série em torno da mecânica de um assalto impossível que afinal estava ali mesmo à mão de semear – neste caso, não uma Casa da Moeda, mas sim o Museu do Louvre e um algo forçado colar raro de Maria Antonieta (só faltou vir decorado com migalhas de bolo). Porém, o assalto resolve-se em meio episódio, porque é apenas um mero detalhe de todo o mirabolante plano de vingança de Diop.

Mas se o protagonista se chama Assane Diop, então quem é, afinal, Lupin? Este é talvez um dos aspetos mais frescos da série. Criado em 1905 pelo escritor francês Maurice Leblanc, o ladrão Arsène Lupin é uma espécie de Robin Hood arraçado de Sherlock Holmes. Mestre do disfarce e da ilusão, rouba com elegância e até com (pelo menos aparente) moralidade. Em vez de se tentar aqui fazer o enésimo exercício inerte de “e se puséssemos o personagem X no ano Y”, aqui Arsène Lupin é a inspiração do protagonista, cujos livros o acompanham desde adolescência e servem de matriz ao modus operandis dos seus crimes, assim como se presta a anagramas quando precisa de um nome falso. Não é de todo essencial ter lido a obra de Leblanc para se compreender a série (eu não li nenhum dos dezoito romances, trinta e nove novelas ou cinco peças de teatro), mas o imaginário de Lupin é muito marcante em todos os episódios e é mesmo encarado como pista por um dos polícias, no qual ninguém acredita (um colega diz-lhe mesmo, em tom jocoso, “avisa-me se encontrares paralelismos entre o assaltante do Louvre e o Harry Potter”).