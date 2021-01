Esta sexta-feira, uma mulher de 70 anos foi encontrada sem vida dentro de uma lagoa na aldeia de Cércio, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A senhora vivia sozinha e a última vez que a viram foi há dois dias. Após buscas, a septuagenária acabou por encontrada no fundo de uma lagoa, que está dentro da propriedade onde a vitima residia sozinha “, explicou o 2º comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Júlio Miguel.

O alerta foi dado por um popular cerca das 15h45.

Nas operações de resgate da vítima mortal estiveram envolvidos quatro bombeiros apoiados por duas viaturas. No local esteve ainda uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), habitualmente estacionada em Mogadouro. A GNR de Miranda do Douro tomou contra da ocorrência.