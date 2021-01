Novo confinamento sem possibilidade de se encontrar com amigos e familiares? Não desespere, o que não falta são opções para fazer videochamadas e se manter — ainda que à distância — ligado ao trabalho, à família e aos amigos. Há serviços gratuitos, mais simpáticos para a carteira, mas que levantam mais questões de privacidade; os pagos, que são menos problemáticos; e os mistos, com funcionalidades pagas e gratuitas. Há plataformas para ligar a uma só pessoa, para chamadas com amigos e as que dão o apoio necessário para que o teletrabalho e o ensino à distância possam funcionar em pleno. Selecionamos nove soluções que pode usar enquanto a pandemia não dá tréguas.

Microsoft Teams

A Teams é uma ferramenta de teletrabalho da Microsoft para comunicação interna de organizações. Este serviço oferece uma plataforma interna para videochamadas que facilita as reuniões à distância. Durante a fase da pandemia, a empresa criada por Bill Gates disponibilizou este serviço de forma totalmente gratuita, embora haja uma versão paga, que oferece mais funcionalidades.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Esta é a opção mais simples para fazer videochamadas com pessoas que já usem o Teams. Além disso, a Microsoft também tem apostado em desenvolver a ferramenta para o ensino à distância.

Está disponível em que sistema operativo?

Windows, Mac, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 300 pessoas durante 60 minutos (versão gratuita até 30 de junho de 2021) ou durante 24 horas (versão paga). Contudo, não dá para ver todos os participantes simultaneamente. Neste momento, é possível ver 49 participantes, ao mesmo tempo, no modo Vista de Galeria Alargada.

Google Hangouts

A Google tem mais do que um serviço de conversação por vídeo, mas o Hangouts é sem dúvida o que oferece o rácio de qualidade/preço mais favorável, por ser totalmente gratuito. Esta aplicação, que fica automaticamente disponível aos utilizadores inscritos no Gmail, permite falar facilmente por videochamada quando um email pode ser demasiado formal.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Para videochamadas entre utilizadores do Gmail é a opção mais prática. Também é útil para as empresas e escolas que disponham de um plano pago do Google Workspace.

Está disponível em que sistema operativo?

Browsers, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 10 pessoas para utilizadores do Gmail e até 25 pessoas para os utilizadores do Google Workspace.

Workplace

O Workplace é um serviço do Facebook para comunicação interna de empresas. Não é preciso ter conta na rede social para o usar e é uma plataforma dedicada à partilha de informações em ambiente profissional. Na prática, é um Facebook só para a empresa que o contratar. Por essa razão, dispõe de uma ferramenta de videochamadas. Contudo, ao contrário da rede social, este serviço é pago, apesar de ter uma versão de teste gratuita (30 dias).

Para que tipo de videochamadas é útil?

Esta é a opção ideal para empresas que já utilizem o Workplace, mas as videochamadas podem ser abertas a agentes exteriores às empresas, através do envio de um link de acesso.

Está disponível em que sistema operativo?

Browsers, Windows, Mac, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 50 pessoas, mas não dá para ver todos em simultâneo.

Slack

O Slack é dos serviços de comunicação digital interna para empresas mais conhecidos. Quando foi lançado, em 2013, foi dos primeiros a criar mecanismos, como salas de chat, para os funcionários poderem falar mais facilmente. Atualmente, também dispõem de uma plataforma para videochamadas. Contudo, este serviço é pago, à semelhança do seu concorrente Workplace.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Não é a melhor solução no mercado, mas é boa para conversas de trabalho entre colegas, caso a empresa já utilize o Slack, além de que também funciona com outras ferramentas. Pode conectar-se a outros serviços que preferir, sem sair das conversas do Slack.

Está disponível em que sistema operativo?

Windows, Mac, e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 15 pessoas.

Discord

Esta ferramenta ganhou popularidade entre a comunidade dos jogos online, porque permite falar com amigos enquanto todos jogam à distância. O Discord foi criado para este tipo de situações, mas também é povoado por outras comunidades (como fandoms, clubes escolares, grupos artísticos, etc.) É um serviço gratuito que foi pensado principalmente para conversas em grupo por escrito. Contudo, a opção de videoconferência é cada vez mais utilizada.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Especialmente para quem quer jogar jogos no computador e partilhar a experiência com outras pessoas. Mas também é útil a outras comunidades que procurem ligar-se virtualmente.

Está disponível em que sistema operativo?

Browsers, Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Neste momento, por causa da pandemia, o limite é até 25. Normalmente é até 10.

Houseparty

A Houseparty é uma app desenvolvida pela Epic Games para videochamadas, com foco no entretenimento, e dá a possibilidade de poder jogar jogos com amigos dentro da plataforma. Em termos de segurança e privacidade dos utilizadores, houve alguns rumores que não se vieram a confirmar. No ano passado, foi partilhada uma mensagem, que se veio a comprovar que era falsa, que indicava que algumas contas tinham sido hackeadas. Ainda assim, a Houseparty teve mais adesão entre as gerações mais jovens durante o primeiro confinamento imposto pela pandemia.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Para conversas informais entre amigos quando o objetivo é passar o tempo de forma divertida.

Está disponível em que sistema operativo?

Google Chrome, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até oito pessoas.

WhatsApp

O WhatsApp é um serviço de chat de mensagens online que funciona através do número de telemóvel do utilizador e dos seus contactos. A aplicação é detida pelo Facebook e é o serviço de mensagens mais utilizado em todo o mundo. Por enquanto, o serviço ainda zela pela privacidade dos seus utilizadores, servindo-se de um sistema de encriptação para proteger as mensagens. É totalmente gratuito.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Para qualquer pessoa que queira fazer uma videochamada através de um smartphone, uma vez que a maioria das pessoas tem a app instalada. As videochamadas que, por norma, têm boa qualidade, só têm um defeito, não podem ser feitas através da web no computador.

Está disponível em que sistema operativo?

iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até oito pessoas.

Facetime

No universo das videochamadas, este é o serviço de eleição para os utilizadores de software Apple. Se tem um computador Mac ou utiliza um iPad ou um iPhone, e quer falar com pessoas que também tenham, o Facetime é dos serviços que há mais anos tem dado prova de funcionar sem problemas e com a maior das seguranças.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Para videochamadas entre pessoas que utilizem produtos Apple, com a vantagem, em relação ao WhatsApp, de que podem ser feitas a partir do computador.

Está disponível em que sistema operativo?

Mac e iOS.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 32 pessoas.

Salas do Messenger

Em abril do ano passado, o Facebook deu a conhecer as “Rooms” ou, cá entre nós, as Salas do Messenger. Esta ferramenta oferece uma nova forma de comunicar com os “amigos” do Facebook, através de videochamadas. A vantagem é que não é necessária uma conta na rede social para entrar numa das salas. Além de que as chamadas podem ser melhoradas com filtros de realidade aumentada.

Para que tipo de videochamadas é útil?

Para videochamadas de longa duração, tendo em conta que as chamadas não têm limite de tempo. Pode ainda ser utilizada por Grupos e Eventos do Facebook, uma vez que o acesso às salas pode ser livre a qualquer pessoa, mesmo quem não tem uma conta na rede social.

Está disponível em que sistema operativo?

Browsers, iOS e Android.

Dá para quantas pessoas ao mesmo tempo em cada chamada?

Até 50 pessoas (no computador dá para ver mais pessoas em simultâneo).