Concebido como um Gran Coupé eléctrico, o novo i4, finalmente revelado sem camuflagem, é a berlina familiar alimentada exclusivamente por bateria que visa concorrer directamente com o Model 3 da Tesla, uma vez que também ele exibe um comprimento próximo dos 4,7 metros.

De acordo com os responsáveis da marca alemã, o i4 pretende assumir-se como “uma berlina familiar com um ar desportivo e ser o melhor da sua classe em matéria de comportamento dinâmico”. O construtor germânico avançou ainda que a gama incluirá uma versão M Performance, a ser disponibilizada logo a partir do lançamento.

A maior parte das características do i4 ainda estão por anunciar, mas a BMW não quis deixar passar a oportunidade de revelar os três principais argumentos a que os clientes tradicionalmente dão importância. A marca germânica começou por avançar a autonomia do i4, que pode atingir 590 km entre recargas, sem contudo especificar se este dado se refere a uma versão com dois motores ou apenas um e tracção traseira. Deduz-se que este valor diga respeito à bateria com maior capacidade, cujo valor o construtor também não revelou, havendo quem aponte para um valor próximo dos 80 kWh.

Outro dado avançado diz respeito à potência, com o i4 a poder usufruir de até 530 cv. Isto, muito provavelmente, na versão de dois motores e tracção aos dois eixos. Será também esta a versão que será capaz de franquear a barreira dos 100 km/h em cerca de 4,0 segundos, com esta a ser a terceira informação concreta revelada.

O novo i4 que, ao contrário do SUV iX3, será produzido na Alemanha e não exportado a partir da China, começará a ser comercializado na Europa a partir do final do ano. Para Portugal, a BMW admite que chegará apenas no início de 2022, potencialmente ainda em Janeiro.