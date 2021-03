Imaginemos o seguinte cenário: esta manhã acordou com o despertador, arranjou-se, bebeu o primeiro café do dia, pegou na chave do carro e seguiu caminho. Chave na ignição: ouve-se o derradeiro “beep”, o depósito está na reserva desde o dia anterior. Você que nos lê e que já não contava com este desvio, altera a rota do destino para uma paragem de emergência na bomba de gasolina mais próxima. Depósito atestado, após pensar obscenidades acerca do preço do combustível, e nisto segue caminho. Está trânsito, para/arranca, e já só pensa no desgaste da embraiagem e no valor que terá que gastar na próxima revisão do veículo. Na rádio, um dos programas da manhã, fala-se sobre a aposta da indústria automóvel em carros movidos a eletricidade, ao invés dos convencionais, para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito de estufa. É neste momento que para — o carro da frente voltou a abrandar —, e pensa: “ai, se eu tivesse investido num elétrico…”.

Quem é que nunca foi apanhado numa situação semelhante? Pisque o olho ao futuro: privilegie a mobilidade elétrica que não só é mais ecológica e sustentável, especialmente em meio urbano, como também é bastante mais simpática para a sua carteira — não só poupará no custo por quilómetro, como nos custos de manutenção, uma vez que um elétrico não necessita de mudanças de óleo regulares.

Comprar um elétrico de forma segura

No momento da compra, não corra riscos: quem Pisca Pisca não arrisca. A plataforma de compra e venda de carros usados Pisca Pisca já tem um pé no futuro, não só para incentivar uma mobilidade mais sustentável, como para ajudá-lo a fazer as escolhas mais conscientes e responsáveis no momento em que decide investir num veículo mais ecológico. Não arrisque! E não somos nós apenas a dizer-lhe isso. António Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E e embaixador da marca, explica que o piscapisca.pt é um aliado de peso e dispõe de “um motor de busca inteligente que permite a pessoa comprar um carro consoante o seu estilo de vida e necessidades”. E visto “que muitas delas não sabem bem o que querem, assim vão conseguir filtrar apenas os carros que fazem sentido para elas”, remata. Este stand dos stand online privilegia a confiança e a clareza de informação. Não acredita? Escreva piscapisca.pt no seu motor de busca, e descubra por si quão fácil e intuitivo é encontrar um elétrico usado em excelentes condições, através de um algoritmo que reconhece os seus padrões de busca e otimiza os resultados consoante as suas exigências.

Automóveis em segunda: procure pela certificação

E como é que pode ter a certeza de que os carros estão em condições? António Félix da Costa responde: “A questão da certificação é um ponto chave na diferenciação face aos restantes concorrentes do PiscaPisca.pt. Penso que isso dá muita confiança aos possíveis compradores, que vão sentir-se muito mais tranquilos no momento da compra”, explica o terceiro melhor piloto do mundo em 2020, eleito pela publicação Autosport. E o melhor? Existem várias opções de financiamento. No momento da compra do seu veículo, pode consultar as opções de financiamento disponíveis.

Uma partilha de valores

O piloto português, que se associa a muito poucas marcas, explica que a “química foi espontânea” no primeiro contacto com o Pisca Pisca. “Era preciso fazer sentido”. E fez: “A realidade é que partilhamos os mesmos valores, espírito vencedor, uma imagem positiva e de confiança e ainda a questão da sustentabilidade, de pouco a pouco tornarmos o mundo mais limpo, neste caso dos automóveis, mais elétrico”.

Félix da Costa explica que correr na Fórmula E fê-lo “abrir os olhos para a necessidade de todos termos um papel fundamental na questão da sustentabilidade e mobilidade elétrica”. O campeão português remata: “Os elétricos não só são uma solução em termos de performance, como de poupança para as pessoas, como são também carros muito ‘sexy’ e cool”.

Pisque o olho ao futuro. O ambiente e a sua carteira agradecem. Ainda tem dúvidas? Escusado é dizer que carros elétricos com certificação, só no Pisca Pisca. Suspeitamos que já andou a navegar pelo site. Aquele motor de busca não é o seu novo melhor amigo na procura de um elétrico? Tínhamos ou não razão? Esperamos que sim.