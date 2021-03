A zona euro registou, em 2020, um excedente de 234,3 mil milhões de euros na sua balança comercial externa de bens, acima dos 221 mil milhões de euros de 2019, segundo o Eurostat.

No acumulado de 2020, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo caíram 9,2% para 2.131,4 mil milhões de euros e as importações recuaram 10,8% para 1.897,1 mil milhões de euros, em comparação com 2019.

A balança comercial externa de bens da União Europeia (UE), por seu lado, registou um excedente de 217,5 mil milhões de euros em 2020, em comparação com o de 191,5 mil milhões de euros do ano anterior.

As exportações de bens da UE foram de 1.931,7 mil milhões de euros (uma queda homóloga de 9,4% face a 2019) e as importações totalizaram 1.714,2 mil milhões (um recuo de 11,6%).

Em janeiro deste ano, a zona euro registou um excedente de 6,3 mil milhões de euros no comércio externo de bens, face ao de 1,5 mil milhões de euros homólogos, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações da zona euro recuaram 11,4% para os 163,1 mil milhões de euros em janeiro, face ao mesmo mês de 2019, e as importações caíram 14,1%, para os 156,8 mil milhões de euros.

A UE, por seu lado, teve um excedente de 8,4 mil milhões de euros em janeiro, face a um défice homólogo de 2,2 mil milhões de euros.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo diminuíram 10,8%, para os 148,3 mil milhões de euros, e as importações recuaram 16,9%, somando 139,9 mil milhões de euros.