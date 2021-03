Débora Soares resistiu à tristeza de um ano sem trabalho como guia-intérprete no Porto e a um mês em isolamento, contaminada pelo novo coronavírus, criando um projeto ‘take-away’ de ‘boxes’ com alimentos para diferentes momentos.

Guia-intérprete desde 2018, viu o trabalho na sua área desaparecer com a chegada a Portugal da pandemia da Covid-19, relatou à Lusa a jovem empresária. Adepta da cozinha e dos cozinhados, cedo percebeu que o impulso de investir na restauração se perdera com a declaração de pandemia.

Virou-se então para o ‘take-away’, a partir de casa, em Santa Maria da Feira, sozinha, mas embalada pela “opinião positiva da família e amigos”, convidados a provar as refeições que preparou para compor as “boxes” e em que apostou todas as fichas.

A 01 de janeiro de 2021, depois de recuperar de um mês em isolamento por ter sido contaminada pelo novo coronavírus que lhe causou, inclusive, “lapsos de memória”, anunciou nas redes sociais a ‘Box4you’, associando-lhe imagens de caixas com pequenos-almoços, ‘brunches’ e pacotes de aniversários, piqueniques e festas temáticas.

“Ultrapassou as expectativas. Foi uma grande surpresa. Quando pensei no projeto fui tirar ideias à Internet e decidi tentar. Comecei a comprar material, mas sempre temendo que pudesse falhar por haver tanta oferta no mercado”, descreveu.

Em três meses, cresceu de Santa Maria da Feira para os concelhos de Espinho, Vila Nova de Gaia, Porto, Gondomar e Matosinhos, lembrando que também já vendeu para Estarreja e Oliveira de Azeméis.

“Ocupa-me imenso tempo. Ando exausta. Até parece que estou a ter uma época intensa como guia. Há dias em que me levanto às 04:00 devido ao número de encomendas de pequenos-almoços que têm de ser preparados na hora e entregues bem cedo”, contou da sua nova aventura.

O apoio da família, garantiu, não se fica pela prova e pela opinião, revelando que “nos dias de maior trabalho, como o Dia dos Namorados ou do Pai”, conta com eles para fazer as entregas. Para o futuro, a ideia, divulgou, é tentar “lançar novas ‘boxes’ mensalmente”, continuando a aproveitar os dias em que não tem entregas para “ir aos supermercados comparar preços, ver os produtos e imaginar o que se pode fazer de novo”.

“Estou sempre ocupada, o projeto absorve-me completamente”, sublinhou a jovem empresária.

A 06 de março anunciou uma parceria com uma empresa de passeios pelo rio Douro para a venda de ‘boxes’ aos clientes, que podem ser degustadas a bordo, explicando que “embora os passeios estejam proibidos, é permitido pernoitar nos barcos”.

Apesar do horizonte de reabertura do turismo no país continuar indefinido, Débora Soares tem uma certeza: quando retomar a atividade de guia-intérprete não vai prescindir do seu projeto, admitindo, por isso, “haver nessa altura uma segunda pessoa para dar resposta à procura”. “Tenho clientes certos e também já empresas que me pedem ‘boxes’, não posso pensar em parar, devo-lhes esse respeito”, acrescentou.

Outra realidade com a qual disse estar preparada para continuar a lidar é a de continuar a “acordar de madrugada para preparar as ‘boxes’ dos pequenos-almoços para duas pessoas”, o seu produto mais procurado, contou, entre gargalhadas.