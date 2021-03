Teresa Oliveira foi abordada em junho de 2015 no bairro dos Pescadores por Vítor Oliveira, um militante do PSD de Ovar, para que se inscrevesse no partido e votasse em Salvador Malheiro nas eleições para a distrital de Aveiro, disputadas com Ulisses Pereira. Não só o fez, como ainda permitiu que alguém preenchesse e assinasse pelo seu filho — sem o conhecimento deste — um outro boletim de inscrição. O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto arquivou nos últimos dias grande parte de uma investigação que começou com uma denúncia anónima que dava conta de dezenas de novos militantes nesse período, com moradas e telemóveis comuns, vários deles acabariam por ser contemplados com habitações sociais.

A única exceção ao arquivamento foi a de Teresa e do filho. Quanto aos restantes “novos militantes”, os procuradores dizem não ter conseguido elementos de que tal inscrição acontecera contra a vontade dos próprios ou de que tal voto em Malheiro seria uma troca pelas casas recebidas. Nem mesmo sobre o transporte de pessoas para irem votar se conseguiu dados para avançar para acusação, dado que uma testemunha falou em pequenas carrinhas da câmara de Ovar e outra em carrinhas da junta de Esmoriz.

Em causa, neste processo, estavam crimes como corrupção e falsificação de documento e eram arguidos Henrique Araújo, adjunto de Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, e Vítor Oliveira, militante social-democrata. Apesar do arquivamento, o caso poderá ser reaberto até maio de 2035, altura em que prescreve o crime de corrupção — já o crime de falsificação de documento prescreve no fim do próximo ano.

A troca de inscrições por uma casa

O arquivamento, porém, não foi total. Para Teresa Matos, mãe de Diogo Moleiro, o Ministério Público propôs que o seu processo tivesse uma suspensão provisória, tendo em conta a falta de antecedentes e a sua situação social e económica, mediante o cumprimento de serviço público de 60 horas na junta de freguesia de Esmoriz — de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h.

Neste caso, lê-se no despacho a que o Observador teve acesso, a arguida “agiu de forma voluntária e consciente e apôs” ou permitiu que alguém a seu mando apusesse os elementos de identificação e a assinatura de Diogo Moleiro, sabendo que o estava a fazer sem consentimento do filho. É também sublinhado que o fez “com o propósito de alcançar um benefício traduzido na obtenção de habitação social, o que veio a conseguir”. Em causa, neste caso em concreto, está o crime de falsificação de documento.

80 inscritos com a mesma morada e as casas da câmara. Os casos arquivados

A denúncia anónima dava conta de que antes das eleições para a distrital de Aveiro foram inscritos 418 militantes, 271 da freguesia de Esmoriz. Destes, 80 teriam uma morada comum, dez deles (sem relações familiares) registados como residentes no n.º 379 da Rua dos Pescadores, outros 17 tinham como morada o n.º 79 da Avenida Dom Henrique. Além disso, a 16 dos novos nomes havia sido atribuída habitação social pela autarquia de Ovar.

O Ministério Público conclui que, conforme resulta da denúncia apresentada, apurou-se que em junho de 2015 foram inscritos vários militantes com moradas e números de telemóvel comuns, assim como outros a quem posteriormente acabou por ser atribuída habitação social. Dos depoimentos das testemunhas, afirmam os investigadores, houve unanimidade no que toca ao seu consentimento na inscrição como militantes do PSD. Vários referiram que, apesar de as moradas não serem as suas, residiam nas imediações.

O DIAP do Porto explica ainda que Diogo Moleiro foi a única testemunha ouvida de entre as famílias que beneficiaram de uma casa que referiu não ter sido ele a fazer a sua inscrição no partido. Neste inquérito não foram ouvidos todos os militantes que estavam naquelas condições, mas foi ouvido pelo menos um membro de cada agregado familiar. Também houve unanimidade em que tinham sido contactados por Vítor Oliveira (Cacheira) “a fim de ajudarem o Salvador Malheiro nas eleições internas do PSD”.

Para o efeito, tinham de se filiar no PSD “a fim de poderem votar”. Também tirando o caso de Diogo Moleira, que não votou, as testemunhas ouvidas disseram que estavam contentes com a atuação do presidente da Câmara, dado que prometeu a construção de habitações sociais para albergar quem viva no Bairro dos Pescadores e cumpriu. Quanto a quem viva em melhores condições, o MP conclui que, mesmo não havendo qualquer promessa de uma casa, “decidiram inscrever-se como militantes porque só assim poderiam ter acesso ao voto, o que bem sabiam”.

Assim, não se conclui que as inscrições tenham sido determinadas pela promessa de concessão de vantagens, neste caso, pela promessa de uma casa, refere o MP, sublinhando não existirem indícios suficientes dos crimes de corrupção passiva e ativa.

Números e moradas iguais não significa falsificação de documentos, diz Ministério Público

Quanto ao número de telemóvel que constava nas inscrições e que não pertencia aos novos militantes — a denúncia dá conta de que seria o do pai da namorada do ajunto de Salvador Malheiro na Câmara, Henrique Araújo. Vítor Oliveira justificou que, como algumas pessoas não tinham telemóvel, colocou-se um que não lhes pertencia.

Tal como se concluiu para as moradas incorretas, o Ministério Público considerou que a falta de correspondência destes dados não é um elemento relevante que possa determinar que estamos perante a prática de um crime de falsificação de documento, tanto mais, frisa, que as testemunhas afirmaram ter efetuado a sua inscrição.

Transporte da Câmara ou da Junta para ir votar? Ministério Público não conseguiu apurar

Uma das testemunhas ouvidas, Sérgio Silva, revelou aos investigadores ter tido conhecimento de pessoas que foram transportadas para votar nas eleições da distrital de Aveiro em carrinhas da junta de freguesia de Esmoriz. Mas a descrição não bateu certo com a de Francisca Ferreira, outra testemunha, que assumiu que quando foi votar foi transportada “num autocarro pequeno que presume que seria do município”.

Ainda que em causa pudesse estar um crime de peculato, o Ministério Público diz que da investigação não resulta suficientemente indiciada tal factualidade. É que o DIAP do Porto teve em conta o facto de a primeira testemunha não ter tido um conhecimento direto dos factos e Francisca Ferrreira, por sua vez, ter dito que achava que o autocarro era do município. “Os depoimentos não são coincidentes nesta parte (junta de freguesia ou município)”, conclui-se.

Os procuradores dizem ainda que, além de não terem sido recolhidos elementos relevantes sobre este tempo, os cinco anos decorridos fazem com que as testemunhas inquiridas atualmente já não tenham memória precisa da forma como tudo aconteceu.