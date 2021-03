Apesar do desfecho, a situação foi “complicada” e bastante tensa. Caso Nabody não respirasse, era necessário deixá-la no chão. A morrer sozinha. “Eu só pensava por favor respira o quanto antes. Sabíamos que o seguinte passo era deixá-la e ajudar as outras pessoas que também estavam em mau estado”, recorda Juan Miguel Vela. A enfermeira também confessou que, quando pensa no que aconteceu, fica imediatamente “com pele de galinha”.

É um caso que está a chamar a atenção para os problemas dos migrantes que atravessam o Atlântico desde a costa ocidental africana para chegar às Ilhas Canárias. A viagem não é fácil, sendo que as intempéries frequentes e as más condições das embarcações ainda a tornam mais difícil — os migrantes chegam mesmo a beber água do mar para saciar a sede. Desde o início deste ano e até 15 de março, o ministério de Interior espanhol, de acordo com o El País, contabilizou 2.580 chegadas, o que até é um número inferior àquele registado em outros anos. No entanto, os barcos têm chegado com cada vez mais bebés, crianças e grávidas, que dificilmente suportam travessias deste tipo.

A embarcação em que Nabody foi transportada trazia mais 51 pessoas, entre os quais oito crianças — sendo que dois irmãos de 13 e cinco anos chegaram mesmo a viajar sozinhos. Após terem sido retirados do barco, Juan Miguel Vela lembra que se viu diante de um “drama”: “Vi muita gente mal, muitas crianças, muitas mulheres e muitos homens. É uma situação crítica em que todos pedem ajuda”, acrescentando ainda que, após um breve diagnóstico, havia quadros severos de hipotermia, desidratação e feridas enormes provocadas pela mistura do combustível com a água salgada. E, no meio deste cenário, o choro constante até era um bom sinal. Pelo menos, de acordo com o enfermeiro, os migrantes continuavam vivos.

Dos 52 migrantes que chegaram ao cais de Arguineguín, 26 ainda estão, esta sexta-feira, hospitalizados, seis dos quais são crianças, informa o diário regional La Provincia. Nabody é uma delas e continua em estado crítico. Mas não é a única: também uma outra criança apresenta um quadro clínico que levanta muitas preocupações, bem como dois adultos.

Aqueles que não estão no hospital foram levados para o centro de detenção de Barranco Seco. Fontes policiais ouvidas pelo El País indicam que os migrantes “quase não podiam andar, doía-lhes tudo e estavam feridos”, sendo que até tiveram de ser ajudados pela polícia a subir para o autocarro que os levou do cais.