Em fevereiro deste ano, após meses de rumores, chegou a derradeira confirmação: o casamento de sete anos de Kim Kardashian e Kanye West chegou ao fim. Desde logo surgiram questões pertinentes sobre a divisão do património e a custódia dos quatro filhos, com idades compreendidas entre sete e quase dois anos. Um mês depois, Kris Jenner, mãe de Kim, quebra o silêncio sobre a mediática separação. “Acho que vai ser sempre difícil… há muitas crianças [envolvidas]”.

TOMORROW

????‍♂️???? 6am Tradie Vs. Lady

???????? 7am $10,000 Pop Quiz

❤️????✨ 7.30am @KrisJenner

⭐️???????? 8am Almost Famous Flings

???????? 8.30am The Diary

????‍♀️???? 9am What's In Jackie's Mouth

???????? 9.30am @DeltaGoodrem

???? #KJShow #KIIS1065 pic.twitter.com/jLyR6A4L9n — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) March 18, 2021

A participar no “The Kyle & Jackie O Show”, programa de rádio australiano, Jenner fala finalmente sobre o assunto e garante que existe apoio e amor entre os vários membros da família. “Tudo o que quero é que os dois miúdos sejam felizes”, continuou, referindo-se a Kim e Kanye. “E quero que as crianças sejam felizes. Esse é o objetivo”, falando agora dos filhos do casal: North, Chicago, Saint e Psalm. “Penso que todos nós queremos isso para as nossas famílias, apenas poder ter… o amor e a apreciação uns dos outros e que todos estejam bem.”

Citada pela norte-americana People, Jenner admite a possibilidade de os telespectadores assistirem à decisão do divórcio na temporada final de “Keeping Up with the Kardashians”. “Não sei o que é que eles decidiram no final porque ainda nem vimos o primeiro episódio”, afirma, para depois deixar a dúvida: é possível que a produção mostre alguns “apontamentos finais”, embora este seja um período particularmente privado para o ex-casal. “Kim queria lidar com isto com sua própria família no seu próprio tempo. (…) Quando ela sentir vontade, tenho a certeza que ela dirá o que precisa dizer.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em fevereiro de 2021, Kim deu início ao processo de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles, depois de a relação de ambos estar há bastantes meses a passar por momentos atribulados — a candidatura falhada do rapper à presidência dos EUA terá sido a gota de água. Este é o terceiro divórcio de Kim, que contratou Lausa Wasser. A conhecida advogada das celebridades já antes a representou, quando a socialite se divorciou do jogador de basquetebol Kris Humphries.