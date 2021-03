Com a Primavera chegam notícias melhor do que o esperado. Recorda-se de aqui termos anunciado os preços do Dacia Spring para França e de termos avançado com um limite do que poderiam vir a ser os valores de comercialização em Portugal do primeiro modelo 100% eléctrico da marca romena? Apontámos na altura para um máximo de 17.500€, antes de ajudas governamentais, mas a filial portuguesa foi mais longe e aponta aos 16.800€. Significa isto que, após o incentivo concedido pelo Estado aos veículos a bateria (3000€ para particulares), o SUV eléctrico da Dacia cumpre a promessa de se apresentar com um “preço imbatível”.

O Spring é um crossover do segmento A, pelo que necessariamente não dá nas vistas pelas dimensões. Ainda assim, a marca promete uma habitabilidade acima da média para quatro ocupantes e uma autonomia de 230 km em ciclo combinado WLTP – até 305 km em ciclo estritamente urbano. Trata-se, portanto, de um alcance em linha ou até melhor do que o de modelos como o Mazda MX-30 (200 km), Mini Cooper SE (234 km), Honda e (222 km), Renault Twingo Electric (190 km) e Smart EQ Forfour (129 km). Está claro que não há milagres, pois a potência esgota-se em 44 cv debitados pelo motor eléctrico, ainda assim com 125 Nm de binário, um valor superior ao torque anunciado pelas versões mais acessíveis do Renault Clio (o utilitário mais vendido em 2020) a gasolina, que usufruem de 95 Nm e 160 Nm. Isto significa que a resposta ao acelerador não será impressionante, mas servirá a maioria dos condutores, especialmente em cidade.

A versão entrada, denominada Comfort, inclui de série jantes de 14 polegadas, assinatura luminosa LED, ar condicionado, rádio com Bluetooth e USB, computador de bordo, vidros eléctricos e espelhos retrovisores exteriores com comando eléctrico. A lista de equipamento à saída da fábrica contempla ainda sistemas que facilitam a tarefa do condutor, desde o sensor de luminosidade ao limitador de velocidade, passando ainda pela ajuda ao arranque em subida, entre outros.

O acesso à versão mais bem apetrechada (Comfort Plus) requer o desembolso de mais 1500€ mas, em contrapartida, garante ao cliente uma estética diferenciada pelos pormenores a laranja, e mais equipamento, nomeadamente câmara de marcha-atrás, sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, sistema multimédia MediaNav de 7 polegadas e estofos em pele sintética, entre outros itens diferenciadores.