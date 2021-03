Investigadores alemães do hospital universitário Greifswald anunciaram ter descoberto a causa da coagulação sanguínea rara que terá afetado algumas pessoas vacinadas com o medicamento contra a Covid-19 da AstraZeneca, segundo avança a emissora pública alemã Norddeutscher Rundfunk (NDR).

A análise feita a amostras de sangue de doentes afetados mostra como a vacina causa trombose cerebral rara. O que acontece, segundo o diretor do departamento de Medicina Transfusional, Andreas Greinacher, é que em algumas pessoas a vacina da AstraZeneca produz uma resposta imunológica que ativa plaquetas sanguíneas que podem causar a trombose.

As amostras de seis doentes que desenvolveram trombose após serem vacinados mostraram que em todos eles a vacina ativou um mecanismo que causa a formação de coágulos sanguíneos no cérebro. No entanto, as descobertas ainda não foram publicadas em nenhuma revista científica, nem passaram pela revisão de pares, fundamental como selo de garantia.

O Instituto Paul Ehrlich, responsável pela regulação e aprovação de medicamentos na Alemanha, está a examinar as conclusões do estudo.

Ainda segundo a NDR, os investigadores defendem que com esta descoberta, e o mecanismo claramente identificado, pode ser desenvolvido um tratamento. A sugestão é o recurso a um medicamento para combater a trombose, mas que só deve ser administrado a quem desenvolve a reação, e não de maneira profilática já que não serve de tratamento preventivo.