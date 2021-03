O atual presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, foi este sábado apresentado pela concelhia como o candidato do PS àquela autarquia, concorrendo assim a um terceiro mandato.

“O nome de José Manuel Ribeiro recolheu, por voto secreto, 69 votos favoráveis e um branco, uma taxa de aprovação de 99%. Na reunião realizada este sábado votaram 70 dos 71 membros da Comissão Política com direito a voto”, descreve a concelhia em comunicado.

Em declarações à agência Lusa, o candidato disse que quer “continuar a preparar o concelho para o futuro”, referindo que tem “uma grande paixão na governação”, mas é “apenas um inquilino da causa pública”.

“Quando fui eleito [em 2013 para um primeiro mandato] disse que seria um inquilino e continuo a sê-lo. Sou apenas um inquilino da coisa pública. Estarei enquanto as populações entenderem. Tenho uma grande paixão na governação que temos desenvolvido em Valongo. A preocupação maior é continuar a preparar o concelho para os desafios do futuro”, referiu José Manuel Ribeiro.

O candidato apontou como objetivos “continuar a captar investimento, continuar as apostas em educação, na área social e também as áreas da nossa identidade”, mas frisou que “hoje em dia não é possível pensar em apenas um ou outro objetivo ou aposta”, enumerando outros.

“Também queremos promover as nossas tradições e a cultura, continuar na linha da frente do combate à pandemia e manter a aposta na natureza num concelho que é hoje a capital do desporto ‘outdoor’ da Área Metropolitana do Porto e que faz parte de um Parque das Serras que constitui um património natural único”, disse.

“Esta é uma candidatura que permite concluir obra que já se vê, mas que permite se a população entender renovar a confiança, concluir muitos projetos que estão em curso”, sintetizou.

Já quanto ao apoio dos socialistas de Valongo, no distrito do Porto, José Manuel Ribeiro agradeceu “a confiança que o partido reiterou de forma expressiva” e disse que partiria “para mais um desafio com humildade”.

“Entendemos que neste momento este projeto de governação é a maior fonte de esperança para o concelho de Valongo”, concluiu.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).