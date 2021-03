O primeiro-ministro esteve este sábado na Lousã a entregar, na Lousã, 15 máquinas para “a prevenção estrutural contra incêndios rurais e gestão de combustível”. Um investimento de cerca de 12 milhões de euros que António Costa diz que, neste momento, é mais urgente do que “falar de helicópteros com baldes de água para apagar fogos”.

No Conselho de Ministros que teve a presença do Presidente da República no início deste mês, o Governo anunciou como grande investimento para os próximos anos, a compra de meios aéreos, que serão financiados pelos fundos europeus que o país espera. Mas agora o primeiro-ministro vem alertar que é o trabalho feito “na época fria” com as “máquinas de arrasto” que consegue prevenir os incêndios de verão. Por isso, o Governo criou uma bolsa de 63 máquinas para esse trabalho ser feito.

Costa garante que nos “últimos três anos o ICNF ganhou maior capacidade de intervenção, em recursos humanos e na entrega ao país de um produto de maior qualidade”, mas também adianta que “este é um trabalho a longo termo, temos aqui para uma década”.

E isto porque “vão ser cada vez mais exigente” as condições climatéricas e o consequente risco de incêndio florestal. “Mesmo cumprindo o acordo de Paris, o risco de incêndio em Portugal com o aumento da temperatura em um grau aumenta seis vezes”.

Na intervenção que fez, nas Oficinas do Centro de Operações e Técnicas Florestais da Lousã, o primeiro-ministro diz que até 2030 o investimento previsto para esta área de combate aos fogos e reorganiação da floresta no país é na ordem dos 7 mil milhões de euros. E que a ideia ºe “criar condições para inverter o ciclo do século XX, de despovoamento do interior”, já que, na avaliação de Costa, “foi o abandono das terras que deixou a floresta abandonada”. Este investimento de 7 mil milhões de euros prevê criar 60 mil novos postos de trabalho no interior.