Nas últimas 24 horas Angola registou mais 54 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, a grande maioria em Luanda (48). Também houve casos no Huambo (dois), em Benguela (um), Cabinda (um), Cuando Cubango (um) e Zaire (um), em pessoas com idades entre 1 e 73 anos, sendo 24 do sexo masculino e 30, feminino.

Neste período, uma pessoa morreu (uma angolano de 33 anos) e outras três recuperaram da doença, com idades entre 37 e 72 anos.

Os laboratórios processaram 1.133 amostras por RT-PCR, num cumulativo de 418.242 testes, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Desde o início da pandemia foram reportados em Angola 21.696 casos de covid-19, dos quais 20.068 recuperaram, 1.102 estão em fase ativa da doença (incluindo oito críticos e 12 graves) e 526 resultaram em morte.