A Madeira registou 29 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 52 doentes recuperados nas últimas 24 horas, estando este sábado notificadas 600 situações ativas no arquipélago, divulgou a Direção Regional da Saúde (DRS).

O boletim epidemiológico diário difundido pela autoridade regional da saúde realça que a Madeira totaliza assim “8.076 casos confirmados de Covid-19” desde o início da pandemia.

Sobre os casos ativos reportados este sábado, adianta que 581 são de transmissão local e 19 importados.

A DRS menciona que 25 pessoas estão internadas no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, das quais seis na Unidade de Cuidados Intensivos, existindo ainda 14 doentes isolados numa unidade hoteleira e os restantes em alojamento próprio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo documento indica que estão a ser avaliadas outras 128 situações, entre as quais as referentes a viajantes identificados no Aeroporto da Madeira.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.067 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”, lê-se ainda no boletim.

A DRS refere igualmente um total de 4.803 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No total, a Madeira contabiliza 7.408 casos recuperados de Covid-19 e mantém 68 óbitos, tendo a última morte associada à doença na região ocorrido na quinta-feira.

De acordo com os dados divulgados este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), na região Autónoma da Madeira foram registados 29 novos casos, contabilizando 8.321 infeções e 65 mortes.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.702.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.762 pessoas dos 817.080 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.