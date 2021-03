O comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciou este sábado que a competição não permitirá a presença de espectadores estrangeiros, confirmando uma possibilidade que já havia sido colocada em cima da mesa como muito provável no início de março, tanto pelo comité organizador como pelo governo japonês.

A decisão foi firmada este sábado depois de uma reunião que contou com a presença do presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, e com o governador de Tóquio, Yuriko Koike. “É lamentável”, disse o governador de Tóquio aos jornalistas no final da reunião, sublinhando que a decisão era “inevitável“.

Todos os residentes de outros países que tenham adquirido bilhetes para as competições dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos vão ter direito a um reembolso total do que pagaram, confirmaram os responsáveis presentes na reunião deste sábado.

Os Jogos Olímpicos estavam inicialmente agendados para 2020, mas a pandemia da Covid-19 obrigou ao adiamento em um ano. A competição está neste momento marcada para entre 23 de julho e 8 de agosto, com os Jogos Paralímpicos a decorrerem entre 24 de agosto e 5 de setembro.

De acordo com sondagens citadas pela agência Reuters, a maioria dos japoneses tem-se mostrado receosa com a possibilidade de uma grande afluência de espectadores estrangeiros ao país para assistir aos Jogos — um dos motivos que levaram à já esperada decisão.