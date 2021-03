Metade dos adultos do Reino Unido já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou hoje o ministro da Saúde inglês, que considerou um “enorme sucesso” a administração de mais de 26 milhões de doses.

“Estou absolutamente satisfeito por vos dizer que já vacinámos metade de todos os adultos do Reino Unido. É um enorme sucesso”, afirmou este sábado o ministro da Saúde inglês, Matt Hancock, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.

I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK ????????

The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.

When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV

— Matt Hancock (@MattHancock) March 20, 2021