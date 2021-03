O representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e o Sahel, Mohamed Ibn Chambas, garantiu esta sexta-feira “total apoio” das Nações Unidas ao Presidente e governo da Guiné-Bissau para estabilizar e desenvolver o país.

No final de um encontro com o chefe de Estado guineense (Umaro Sissoco Embaló), Ibn Chambas afirmou que Sissoco Embaló representa a nova geração de líderes que “muitos jovens africanos anseiam”. “E nesse aspeto, posso garantir-lhe que terá o apoio total das Nações Unidas para trabalhar para estabilizar este país. As Nações Unidas apoiam a sua visão, as suas políticas, e do Governo, para construir uma estável e harmoniosa democracia na Guiné-Bissau”, afirmou Ibn Chambas.

O representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e o Sahel termina funções no final de março.

Nas declarações à imprensa, o Ibn Chambas disse que aquele apoio será dado especialmente para enfrentar os novos desafios provocados pela pandemia do novo coronavírus, mas também para combater a pobreza, melhorar a educação e a saúde, bem como as condições económicas da população da Guiné-Bissau, incluindo da juventude e das mulheres.

Em dezembro, no âmbito do encerramento do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o Presidente guineense atribuiu a Ibn Chambas a medalha de cooperação, mérito e desenvolvimento para reconhecer o trabalho desenvolvido pela ONU no país.