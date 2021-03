“Hoje vou ver o meu próprio desfile no sofá. É mesmo estranho”. O desabafo de Maria Gambina será certamente partilhado pela maioria dos criadores que acertou passo com as exigências desta nova realidade. Ao segundo dia de apresentações à distância, o Portugal Fashion abriu caminho para um dos nomes consagrados da moda nacional. Escura, dramática e a surgir por entre a neblina de um velho casarão, a coleção “Fagan” tem uma origem curiosa — o sofá, precisamente.

A criadora começa por descrever um contexto de crise social e económica, mas também de frustração, impotência e solidão. Nenhuma das semelhanças com a atual conjuntura é coincidência, mas refere-se aos conturbados finais da década de 70 em Londres, suavemente retratados no quinto episódio da última temporada de “The Crown”. Alerta spoiler: afligido por quase todos os males do seu tempo, Michael Fagan acaba por invadir o quarto de Isabel II, no Palácio de Buckingham.

“Não quis recriar o cenário ou a época, mas comparar aquilo ao que estamos a viver. Afinal, há elementos comuns a todas as crises. Vou fazer 30 anos de carreira para o ano e tenho a certeza que não consigo desenhar nada que não tenha um sentido. Trabalhei sempre sobre uma emoção”, justifica ao Observador, horas antes da transmissão do vídeo que, na noite da última sexta-feira, deu a conhecer as propostas da designer para o próximo inverno.

E é uma coleção indubitavelmente hibernal. O negro predomina, coisa rara na longa carreira de Gambina, agora mais do que nunca a acusar a exaustão do confinamento. “Não estou triste, nem a coleção é triste. É intensa, isso sim. Mas a solidão, a opressão, o cansaço e o não saber como vai ser o amanhã também não é coisa que traga muita luz”, admite. Um sobretudo oversized quebra o negrume com um verde azeitona emprestado pelas parkas da classe operária da época. Em detalhes bem menos percetíveis à distância, usou spikes metálicos numa breve piscadela de olho à cultura punk.

“Acho que me estou a tornar uma designer mais preocupada com os detalhes, na silhueta e na manipulação dos materiais. Já não me interessa mostrar que sou muito criativa e que consigo fazer coisas super diferentes. Todos os detalhes têm de ter um significado”, refere. As peças em malha são construídas às tiras, cortadas e unidas por coloretes, há flores cortadas a laser e sobrepostas, plissados e apontamentos gráficos em branco e vermelho.