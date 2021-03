O primeiro caso de transmissão comunitária de Covid-19 registado na China desde fevereiro ocorreu numa pessoa que já tinha sido vacinada com as duas doses, noticia este sábado a imprensa estatal chinesa citada pelo diário britânico The Guardian.

Trata-se de uma profissional de saúde que trabalha na área Covid de um hospital na cidade de Xiam, no centro do país, e que recebera as duas doses da vacina entre o final de janeiro e o início de fevereiro.

A funcionária trabalhava na recolha de amostras para testes à Covid-19 em pessoas colocadas em isolamento profilático, estando na chamada “linha da frente” do contacto com o vírus.

Segundo a imprensa chinesa, a funcionária foi exposta acidentalmente ao vírus e contraiu a doença — mesmo já tendo sido vacinada com as duas doses. Trata-se do primeiro caso de infeção não-importado a ser registado na China desde o dia 14 de fevereiro.

O jornal chinês que avançou a notícia cita o importante epidemiologista chinês Zeng Guang, que notou que as vacinas não têm uma eficácia de 100%, mas sim de 90% na prevenção de formas graves da doença e de mais de 70% na proteção do contágio. Por isso, não é estranho que possam ocorrer situações como esta, embora sejam raras.

A imprensa chinesa não especificou qual foi a vacina que a funcionária tomou. A China desenvolveu a sua própria vacina — a Sinovac —, em utilização no país desde o início de fevereiro.