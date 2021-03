O construtor francês Renault tem como objectivo duplicar o volume de vendas relativo a veículos eléctricos e híbridos plug-in (PHEV) em 2021. Apesar da pandemia, que manteve encerrados os stands de muitos construtores na maioria dos países europeus, durante os primeiros meses do ano, os responsáveis pela marca pretendem fazer disparar o número de unidades transaccionadas, pelo menos aquelas que revelam algumas preocupações ambientais e possuem baterias recarregáveis. A meta é atingir 350.000 unidades até Dezembro, com os eléctricos a representarem 43% e os PHEV 57%.

O Mégane eVision, que deverá assumir-se como um Captur eléctrico, apenas reforçará a gama de carros a bateria dos franceses no final deste ano 7 fotos

Fontes não identificadas da empresa gaulesa admitiram à Reuters que as previsões apontam para comercializar este ano 150.000 unidades 100% eléctricas e 200.000 PHEV. De recordar que 2021 será o primeiro ano completo em que o Clio, Captur e Mégane vão estar a competir no mercado com as suas versões híbridas plug-in E-Tech.

O R4 deverá estar de volta já este ano, em versão eléctrica e como uma espécie de crossover 3 fotos

Entre os eléctricos, a Renault continuará a contar com os serviços do Zoe e do Twingo, para o Mégane eVision surgir apenas no final do ano, com os futuros Renault 5 e Renault 4 a só estarem disponíveis posteriormente.

Segundo a estratégia avançada pelo CEO Luca de Meo, a Renault deverá atingir 30% do total das vendas em 2025 com veículos 100% eléctricos, com 35% a serem devidos aos PHEV. Mas a Comissão Europeia está a preparar normas mais exigentes no controlo das emissões, que deverão ser implementadas em 2025, obrigando a uma maior percentagem de vendas de modelos sem motor de combustão. Daí que a Volkswagen aponte para comercializar 70% de veículos eléctricos em 2030, contra os anteriores 35%.