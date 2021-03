"Coisas de quem vive o jogo de forma apaixonada". Sérgio Conceição e Paulo Sérgio pegaram-se, insultaram-se e acabaram expulsos

Depois do final da partida, Sérgio Oliveira reconheceu que a equipa entrou “algo apática”. “Sabíamos que ia ser muito complicado o jogo, muito mesmo, tal como o mister perspetivou. Entramos algo apáticos mas à procura da melhor solução para chegar à baliza. Fizemos um golo. Na segunda parte, fomos também um pouco apáticos, sofremos [o empate] mas conseguimos reagir e levamos os pontos todos, que era o mais importante”, explicou o internacional português, que garantiu que os dragões não foram “surpreendidos” com o sistema do Portimonense, que atuou com três centrais. “Não fomos surpreendidos. Fica sempre difícil jogar contra sete defesas e uma linha muito baixa. Na primeira parte, principalmente, tínhamos o vento a favor, mas não foi uma grande ajuda. Os passes em profundidade saíam demasiado compridos, face ao normal. Na segunda parte melhorámos e jogar contra o vento ajudou-nos. Parece um contra-senso, mas é a realidade”, acrescentou.

Mais tarde, já na conferência de imprensa, Sérgio Conceição acabou por comentar o desentendimento com Paulo Sérgio. “São coisas de quem vive o jogo de forma apaixonada, se calhar de forma exagerada. Lamento a situação, mas são coisas que se passam dentro do campo. Se calhar de uma forma mais percetível agora, porque não existe público. Mas estas coisas aconteciam em vários bancos. É por aí”, atirou. O treinador falou ainda sobre a lesão de Pepe, que foi substituído na primeira parte. “Vamos avaliar amanhã, temos um tempo. Agora também há seleções, mas isso não tem nada a ver com a lesão. O Pepe tem sentido um incómodo no gémeo de algumas semanas para cá e hoje ressentiu-se”, explicou. Já Paulo Sérgio pediu desculpa aos próprios jogadores e sublinhou que foi a primeira vez que foi expulso em toda a carreira. “Isso diz tudo. É uma coisa que falo sempre com os meus jogadores, não se deixarem ir pela emoção, e eu cometi esse erro. Como tal tenho de lhes pedir desculpa e fico por aqui, sobre o resto as imagens são esclarecedoras”, disso o técnico dos algarvios.

⌚️Apito final: PSC 1-2 FCP ????FC Porto chega às 3 vitórias consecutivas na ????????Liga NOS 2020/21, o melhor registo desde Dezembro 2020. ⚠️Um mês depois, voltou a sofrer golos na ????????Liga e novamente fora de casa (Marítimo e Portimonense) pic.twitter.com/YwOiA4CG3G — playmakerstats (@playmaker_PT) March 20, 2021

Sobre o jogo em si, Sérgio Conceição reconheceu que a vitória foi “difícil”. “À medida que o Campeonato se encaminha para o fim, a dificuldade dos jogos é ainda mais patente. Penso que, na primeira parte, algo morna e com muitas paragens, percebemos que o Portimonense queria esses duelos e confrontos físicos. Surgiram com três centrais, dois laterais e dois médios defensivos, com mais dois na frente. Não soubemos desmontar a organização defensiva do adversário e faltou gente nossa nas costas da linha média adversário para atrair dentro e dar espaço aos nossos laterais. Conseguimos criar situações e do Portimonense não me recordo de nada. Na segunda parte, jogamos com a nossa linha defensiva sempre à procura dessa boa articulação e, por vezes, o Portimonense conseguiu espaço, mas teve uma ocasião. Nós tivemos três ou quatro. A vitória foi justa num jogo em que houve muitas faltas, muitas paragens. Estou à vontade para falar, porque se perdesse acusavam-me de dar desculpas, mas aqui joga-se muito pouco. Se tivemos 15 minutos de tempo útil na primeira parte, foi muito. É a forma como está o futebol em Portugal. Temos, a começar por mim, que melhorar isso”, disse o técnico dos dragões, que garantiu ainda não ter ficad surpreendido com o sistema de três centrais dos algarvios.

“Isso é uma boa questão para o treinador do Portimonense. A mim não me deixou surpreendido. O futebol é muito simples. Não é por ter muitos avançados que se ataca melhor e o mesmo se passa com defesas, em relação a defender melhor. Sabíamos que o Portimonense ia estar sobretudo no seu meio campo, a aproveitar as saídas para o contra-ataque, com o guarda-redes a demorar os seus 20, 30 segundos na reposição de bola, a utilização do jogo direto no Beto. Isso foi tudo trabalhado e sabíamos com o que contar independentemente dos jogadores que poderiam jogar. Ganhamos o jogo, fizemos a nossa obrigação”, terminou.