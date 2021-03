Ao fim de quase três anos de pausa na atividade artística, o cantor romântico Tony Carreira vai regressar aos palcos em outubro deste ano, de acordo com um anúncio feito pela equipa do artista através do Facebook.

O primeiro concerto do regresso aos palcos está agendado para o dia 2 de outubro, no multiusos de Guimarães. Seguem-se mais três concertos: a 16 de outubro no Coliseu de Elvas, a 6 de novembro no Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota no Porto) e a 27 de novembro no Altice Arena (em Lisboa).

Estes concertos chegaram a estar marcados para abril e maio, mas foram adiados devido à pandemia da Covid-19.

Tony Carreira anunciara em novembro de 2018 uma suspensão temporária da sua carreira musical, tendo assinalado a interrupção com três concertos de despedida no ano em que assinalou 30 anos de carreira.

A suspensão da carreira musical ocorreu um ano depois de Tony Carreira ter sido acusado pelo Ministério Público de plagiar 11 canções a autores estrangeiros.

O período de interrupção da carreira musical de Tony Carreira ficou marcado pela morte recente da sua filha mais nova, a também cantora Sara Carreira, num violento acidente rodoviário na A1, em dezembro de 2020.