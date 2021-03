Nunca houve grande paixão entre a LG Chem e a SK Innovation, o que pode parecer estranho por serem ambas sul-coreanas e dedicadas à produção de baterias para veículos eléctricos e híbridos plug-in. Os motivos da animosidade têm a ver com a diferença entre estes dois fornecedores da indústria automóvel, onde a LG é reconhecida como um peso pesado do sector e a SK é apontada como cheia de potencial pelas tecnologias que controla ou, pelo menos, que diz controlar.

Nos últimos anos, a SK começou agitar as águas, a crescer e até a ‘roubar’ clientes à LG, apesar de produzir 42 GWh de acumuladores por ano, contra os 81 GWh da LG. Mas a SK impressionava os potenciais clientes prometendo baterias com soluções químicas que muitos achavam que só por milagre poderiam possuir. A LG também estava impressionada com a criatividade da sua rival, tanto que a processou por roubo de propriedade intelectual. E ganhou.

Depois de, em Fevereiro, a decisão inicial ter favorecido a LG Chem e a LG Energy Solution, surgiu agora o veredicto da Comissão de Comércio norte-americana, que surpreendeu pela dureza: a SK Innovation fica proibida de importar para os EUA um certo tipo de baterias e respectivos componentes durante 10 anos.

Dois dos construtores de automóveis que a SK cativou para o seu rol de clientes, a Volkswagen e a Ford, têm acordos para o fornecimento de baterias para os veículos eléctricos que fabricam nos EUA, modelos como o VW ID.4 e a Ford F-150. Para proteger os interesses dos fabricantes, as autoridades permitiram importações temporárias, durante quatro anos para a Ford e dois para a VW, dando-lhes margem de manobra para encontrarem outro fornecedor.

Apesar da decisão do tribunal, a SK pode ainda tentar chegar a acordo, compensando a LG pelos prejuízos. Contudo, para já parece que está a preferir pressionar o Governo com a fábrica de células que tinha programado construir na Geórgia. Resta ver se a LG intentará processos similares na Europa contra a rival.