As autoridades de saúde angolanas notificaram este domingo mais 37 casos de covid-19, bem como um óbito, relativo a um cidadão português de 60 anos.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, foram registados 34 casos em Luanda e três no Zaire, com idades entre 4 e 69 anos, sendo 28 do sexo masculino e nove feminino.

Nas ultimas 24 horas, registou-se a morte de um homem português de 60 anos e outras cinco pessoas recuperaram da doença, em Luanda.

Os laboratórios processaram 857 amostras por RT-PCR, num cumulativo que ascende a 419.099 amostras, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Angola totaliza desde o início da pandemia 21.733 casos, dos quais 20.073 recuperaram, 1.133 estão ativos (incluindo nove críticos e 13 graves) e 527 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.