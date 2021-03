Esperar, esperar, esperar mais um pouco. Para nada. Já depois de Carlos Carvalhal, treinador dos minhotos, ter passado pela flash interview, Jorge Jesus recusou mesmo ir à zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a vitória do Benfica frente ao Sp. Braga na Pedreira depois de o clube encarnado ter pedido sem efeito para que o volume da instalação sonora estivesse mais baixo após o apito final de João Pinheiro. Esta não é a primeira vez que o treinador dos encarnados se queixa do barulho antes de prestar declarações, depois do famoso “Take it easy” quando aconteceu uma situação semelhantes após o encontro frente aos ingleses do Arsenal.

“Não fui porque achava que não havia condições para estar a falar, para poder responder às perguntas, com som de música, o ambiente do estádio. Pedimos para baixar a música, para se poder comunicar. ‘Ah mas os outros foram’, disseram. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Já o tinha feito na Liga Europa, disse que ou se calavam ou não falava. Tem de se respeitar a organização do jogo mas a organização tem de saber organizar-se, porque quem vai comunicar com jornalistas tem de ter condições para o fazer”, explicou na conferência de imprensa.

