O Benfica fechou este domingo com chave de ouro a meia-final do Campeonato de voleibol frente ao Sporting, com nova vitória pela margem máxima a carimbar a passagem dos encarnados à eliminatória decisiva da competição que na última temporada não teve vencedor devido à pandemia. Da parte dos leões, que nos últimos 13 dérbis com o velho rival tiveram apenas uma vitória na final da Taça de Portugal, terminou desde já a temporada.

