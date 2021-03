Boletim. Seis mortes e 450 casos (menos do que no domingo anterior) em Portugal. Mas estão mais 21 pessoas internadas

Nas 24 horas de este sábado, as autoridades de saúde detetaram mais 450 infeções com o coronavírus em Portugal. Há também registo de mais seis mortes de pessoas infetadas com SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença Covid-19.

Os números constam de mais um boletim diário da Direção-Geral da Saúde relativo à evolução da pandemia no país, divulgado este domingo.

O número de novos casos, 450, eleva para 817.530 o número de pessoas identificadas oficialmente pelas autoridades de saúde como infetadas (com teste de diagnóstico positivo) desde que a Covid-19 chegou a Portugal, em março do ano passado. E é menor do que o número de novos casos reportados no mesmo dia da semana anterior (541, mais 91) e do que há duas semanas (682, mais 232) refletindo ainda os efeitos do confinamento decretado.